Cristián Caamaño reacciona enojado por las nuevas camisetas de U de Chile: “Horribles…”

Pueden gustar o no, pero a nadie dejaron indiferentes: Caamaño reacciona a las rupturistas nuevas camisetas de Universidad de Chile para el 2026.

Caamaño se lanzó contra la nueva camiseta de la U.
© AdidasCaamaño se lanzó contra la nueva camiseta de la U.

Universidad de Chile tiene sus nuevas, rupturistas y polémicas camisetas para la temporada 2026. La nueva casaca azul no pasó desapercibida y de entrada el periodista Cristián Caamaño le dio con todo a los diseños de la alemana Adidas.

Eso sí, el panel de Deportes en Agricultura se dividió en las opiniones: “Horrible. Las dos horribles. ¿Te gustaron a ti, Pato?“, lanzó Caamaño medio mosqueado.

Las vi y sí, me gustaron. Es una cuestión de gustos“, respondió Patricio Yáñez, mientras Manuel De Tezanos apoyó la postura del ex delantero: “bien, originales“.

Las nuevas camisetas de U de Chile para la temporada 2026 impactan con llamativos diseños

Pato Yáñez: le encantó el diseño

Caamaño retomó la palabra: “y no es por una cosa de tradición. Me da lo mismo si la tonalidad del azul cambia o es más eléctrico, más oscuro y opaco; brilloso o no brilloso“.

La U tiene rupturista y bullada nueva camiseta.

La U tiene rupturista y bullada nueva camiseta.

Añadió que “es la cantidad de cosas que le metieron entremedio“. Pato Yáñez sentenció que “el diseño a mí me encantó. La alternativa, la blanca, también me gustó“.

La U podrá estrenar sus nuevas camisetas en su primer partido del año, este domingo 18 de enero, contra Racing en el amistoso a jugarse en el estadio Ester Roa de Concepción.

