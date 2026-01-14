Universidad de Chile tiene sus nuevas, rupturistas y polémicas camisetas para la temporada 2026. La nueva casaca azul no pasó desapercibida y de entrada el periodista Cristián Caamaño le dio con todo a los diseños de la alemana Adidas.

Eso sí, el panel de Deportes en Agricultura se dividió en las opiniones: “Horrible. Las dos horribles. ¿Te gustaron a ti, Pato?“, lanzó Caamaño medio mosqueado.

“Las vi y sí, me gustaron. Es una cuestión de gustos“, respondió Patricio Yáñez, mientras Manuel De Tezanos apoyó la postura del ex delantero: “bien, originales“.

ver también Las nuevas camisetas de U de Chile para la temporada 2026 impactan con llamativos diseños

Pato Yáñez: le encantó el diseño

Caamaño retomó la palabra: “y no es por una cosa de tradición. Me da lo mismo si la tonalidad del azul cambia o es más eléctrico, más oscuro y opaco; brilloso o no brilloso“.

La U tiene rupturista y bullada nueva camiseta.

Añadió que “es la cantidad de cosas que le metieron entremedio“. Pato Yáñez sentenció que “el diseño a mí me encantó. La alternativa, la blanca, también me gustó“.

Publicidad

Publicidad

ver también La insólita explicación de Adidas para la rupturista camiseta visitante de U de Chile 2026: “Se inspira en…”

La U podrá estrenar sus nuevas camisetas en su primer partido del año, este domingo 18 de enero, contra Racing en el amistoso a jugarse en el estadio Ester Roa de Concepción.