Las bancas del fútbol chileno siguen dando que hablar tanto en la Liga de Primera como en Primera B. Es ahí donde aflora el nombre del Pancho Arrué, quien tuvo una corta aventura como DT este año.

Con pocos partidos al mando de Ñublense y eliminado tempranamente de Copa Libertadores, el joven estratega se convirtió en la primera víctima de la banca de la temporada. Eso sí, ahora está cerca de volver a la acción.

Es que en un equipo que hace poco comunicó el despido de Manuel Suárez y que tiene a Patricio Almendra como entrenador interno, el Conce acerca posiciones con el formado en Colo Colo.

La primera PLR del fútbol chileno prepara maletas

Francisco Arrué, quien fue el primer cesado este año en las bancas, es la principal opción que baraja Deportes Concepción para levantar cabeza en Primera B. El ex DT de Ñublense tiene experiencia en el torneo.

Francisco Arrué /Photosport

Según reveló el sitio especialista en la división, Primera B Chile, el Pancho Arrué corre con ventaja en el Conce y Patricio Almendra dirigiría su último duelo como interino ante Santiago Morning, este viernes.

Publicidad

Publicidad

El nacido en Colo Colo como jugador tiene una carrera como entrenador partiendo desde abajo en equipos como Colchagua, Trasandino, San Marcos de Arica, además de Audax Italiano y Ñublense en la Liga de Primera.

Photosport

Deportes Concepción está por ahora a un gol de la liguilla del ascenso en Primera B, ya que con 29 puntos tiene peor diferencia de gol que Rangers, quien agarra el último cupo a la postemporada.

Publicidad

Publicidad

Pato Almendra “se despide”

Por ahora interino, Patricio Almendra habló post derrota ante U de Concepción y en su posición de entrenador del León de Collao afirmó que “hoy me toca estar acá hasta cuando la Sociedad Anónima estime conveniente, nosotros vamos a poner todo nuestro profesionalismo, yo amo a este club”.