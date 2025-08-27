El arbitraje chileno está envuelto en una crisis que no conoce de divisiones. El clásico de la ciudad de Concepción, del último fin de semana, fue una muestra de aquello.

En el minuto 60′ del encuentro, con el marcador a favor de Universidad de Concepción, Jeison Fuentealba intentó un autopase a la entrada del área de Deportes Concepción. Nelson Sepúlveda impide su paso con un codazo y luego simuló ser el infractor.

Sin embargo, Claudio Díaz le compró todo al jugador local tras el choque e increíblemente decidió expulsar a Fuentealba, que había sido la víctima de la jugada.

ver también Escandaloso arbitraje en Concepción: le pegan un codazo y el árbitro expulsa a la víctima

El final feliz para escandaloso arbitraje en Concepción

En la Primera B no existe el VAR, que suele revertir este tipo de decisiones. El cuarto árbitro tampoco ayudó a cambiar la acción, por lo que el canterano de Universidad de Chile se fue a las duchas con anticipación.

Pero conforme pasaron los días, la justicia para el jugador tardó, pero llegó. Y es que el Tribunal de Disciplina tomó conocimiento de la situación entregando una gran noticia.

Aún cuando el juez del partido sostuvo su postura en el informe. “Ser culpable de juego brusco grave; En una disputa, el jugador realiza un uso indebido y deliberado de su brazo, impactando en el mentón del adversario con uso de fuerza excesiva”, escribió.

Publicidad

Publicidad

La historia tuvo un final feliz, ya que el organismo decidió liberar al jugador de cualquier castigo, quitándole todo piso a lo que indicó el árbitro en su impresentable actuar.

Así, Jeison Fuentealba podrá estar a disposición del Campanil para su próximo partido ante Deportes Recoleta, este lunes 1 de septiembre a las 19:00 hrs en el Ester Roa Rebolledo.

Publicidad

Publicidad

Universidad de Concepción mantiene su buen presente y deja al Conce al fuera de la liguilla por el ascenso tras la fecha 22, en un estadio teñido de lila en lo que era el estreno del DT Patricio Almendra.