La crisis en el arbitraje chileno es cada vez más grande. Esta vez ocurrió un hecho inédito en el derbi entre Deportes Concepción y la Universidad de Concepción, jugado en el Ester Roa Rebolledo.

En el minuto 60 del encuentro, con el marcador a favor del Campanil, Jeison Fuentealba intentó un autopase a la entrada del área. El defensa lila Nelson Sepúlveda impidió su paso con un codazo y luego simuló ser el infractor.

El juez Claudio Díaz mostró su ineptitud para dirigir, pues le compró todo al jugador local tras el choque e increíblemente decidió expulsar a Fuentealba, que había sido víctima.

Como en Primera B no existe el VAR, la decisión no se pudo revertir. El cuarto árbitro no ayudó tampoco a cambiar la tarjeta roja, por lo que el canterano de la U. de Chile se debió ir a las duchas ante el asombro de sus compañeros.

Triunfo para el Campanil

El clásico quedó en manos de la U. de Conce, que ganó 4-1 al León de Collao y sueña con ser campeón pues quedó con 36 unidades, a un punto de los líderes Wanderers y Deportes Copiapó.

“Estos partidos se viven diferente, jugamos con todo el público en contra y jugamos extraordinario, creo que el equipo ha ido ganando jerarquía. Hoy dimos una muestra muy grande de fútbol”, comentó el DT del Campanil, Cristián Muñoz.

“El partido para nosotros fue extraordinario, hicimos todo lo que había que hacer dentro del campo de juego. Antes del primer gol ya habíamos tenido tres ocasiones clarísimas”, estableció.

Piensa que su elenco está para grandes cosas. “Lo he mencionado siempre, creo mucho en lo que hacemos, mucho en una forma de jugar. La he respetado durante todo el proceso, incluso perdiendo”, señaló La Nona.

