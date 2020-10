Cristián de la Fuente se lanza con todo: "Las dietas son todas mentira"

El actor y animador Cristián de la Fuente se fue con todo en contra de las dietas en su más reciente conversación con Martín Cárcamo, durante su programa de Instagram "Almorzando con el Rubio".

"Las dietas son todas mentira", postuló el esposo de Angélica Castro. "Todos los weones que te quieran vender una dieta son todas mentira. Todas. Al final del día volvemos a lo mismo, la vida es matemáticas. Si tú comes mil calorías y quieres mantener el peso, tienes que perder mil calorías. Si tú quieres bajar de peso puedes comer mil calorías pero tienes que quemar mil doscientas".

El muscoloso rostro de TV+ planteó que "si quieres comer lo que sea, yo quemo cinco mil calorías y puedo comer lo que quiera porque estoy en un déficit calórico, porque al final quemo más que lo que como. Si hay un día que me quiero dar libre, me doy libre y vas jugando con eso. No hay más ciencia. Es matemática pura".

“Es comer menos calorías, o si quieres comer lo que quieras, que es la mejor dieta del mundo, porque el ser humano no está para negarse la comida, estamos en pandemia, estamos encerrados, hay una crisis económica que a todos nos ha tocado, yo no trabajo desde enero, y con todos esos problemas tienes ganas de comer un chocolate, ¿y no te lo vas a comer?", se cuestionó De la Fuente.

Cristián de la Fuente junto a su esposa Angélica Castro y su hija Laura de la Fuente.

“Después capaz que te de Covid, Dios no quiera, y vas a perder el gusto, entonces el chocolate no va a tener ni gusto. Al final del día ¿para qué? ¡Cómete el chocolate! Después haz media hora de ejercicio, el ejercicio te va a servir porque vas a hacer funcionar el corazón, el pulmón, te vas a sentir mejor y te comiste el chocolate", añadió en su diálogo con la desaparecida figura de Canal 13.

Al mismo tiempo, De la Fuente expusó qué es lo que cree que está mal en la percepción que tiene la gente sobre la alimentación y el peso.

De acuerdo con Cristian, "el problema es que la gente cree es mejor comer poquito y comer pura lechuga y quemar poquito, que comer todo lo que quieras y quemar todo lo que quieras. Es mucho mejor tener el cuerpo siempre a full y comer lo que quieras".

"Si tienes ganas de comer algo es porque te dio ganas de comerlo y cómetelo, sé feliz. Si capaz que mañana no tengas dientes para comer o después tengas diabetes y cuando viejo digas ‘¿por qué no comí?’. ¡Cómetelo! Si la vida es muy corta y nos estamos negando una serie de cosas, ¿para qué?", sentenció.