Manuel Pellegrini es un reconocido genio y figura en España, donde sigue firme haciendo historia con el Real Betis. Y en medio de su futuro, donde lo piden desde la Roja, el DT hizo fuerte guiño a nuestro país.

Esta vez, no fue la selección chilena la que salió al baile en viral de Ingeniero, sino que la U de Chile, el equipo donde dejó huella el ahora prestigioso entrenador nacional.

Fue en España donde hinchas se le acercaron al DT para recordarle una exclusiva postal de una lámina, lo cual hizo emocionarse el entrenador del Betis, haciendo una pausa y respondiendo a la imagen.

Video: así reaccionó Pellegrini por U de Chile

Con una antigua lámina donde sale vistiendo la camiseta de U de Chile, Manuel Pellegrini fue grabado en medio de la emoción por el recuerdo azul. “Uff, qué antiguo”, partió diciendo.

El Ingeniero jugó en un extenso ciclo en sus inicios con el club de sus amores. Pero sería como entrenador de la U donde vivió el hecho que lo marcó en su carrera.

Es que en el inicio de su experiencia como entrenador, Manuel Pellegrini descendió al mando de los azules, en la única vez que los bullangueros jugaron en Primera B.

Y pese al prestigio que tiene hoy en Europa, el estratega del Betis no olvida sus inicios y mostró su emoción desde España al recordar su paso como jugador de la U de Chile.

