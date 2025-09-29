El entrenador chileno Manuel Pellegrini tiene a un compatriota campeón del mundo en el plantel del Real Betis. Se trata de un zurdo defensor que en 2009 alzó el título en el Mundial Sub 17 con la selección de Suiza, país que también representa a nivel adulto.

Todas las referencias son para Ricardo Rodríguez, quien formaba parte de aquel elenco helvético que venció a Nigeria por 1-0 en la gran final de la Copa del Mundo de la que cuadro africano fue el anfitrión. Un solitario gol de Haris Seferoviç inclinó la balanza a favor de los suizos.

Aquel seleccionado tenía a Granit Xhaka como gran figura. También al golero Benjamin Siegrist. Y al defensor central Frederic Veseli. También a Ricardo Rodríguez, quien hoy en día tiene 33 años y suma más de 130 partidos por la selección adulta. Es parte relevante del plantel que Pellegrini dirige en la máxima categoría del fútbol español.

Ricardo Rodríguez debajo del “4” de Suiza, festejan el título en el Mundial Sub 17 de 2009. (Foto: ESPN).

Luego de la victoria por 2-0 de los béticos ante Osasuna, Rodríguez sacó la voz. “Creo que hicimos un buen primer tiempo, es importante ganar el partido. Pudimos hacer un gol más para estar más tranquilos. Es muy importante cuando no nos meten uno. Ganamos un partido importante”, dijo el suizo-chileno sobre el 2-0, que anotó el colombiano Cucho Hernández.

“Creo que todos trabajamos muy bien, eso es muy importante. Si todos trabajan bien, sólo puede salir bien. Así tenemos que seguir”, expuso el defensor, quien en agosto del año pasado llegó al cuadro verdiblanco desde el Torino de la Serie A de Italia.

Ricardo Rodríguez en acción frente al Nottingham Forest por la Europa League. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Los desafíos que le pone Ricardo Rodríguez al Betis del chileno Pellegrini

Para Ricardo Rodríguez, al Betis del entrenador chileno Manuel Pellegrini le faltan algunas cosas. Sobre todo en la elaboración de juego. “Probar y hacer un poco más con el balón para meter otro gol y estar más tranquilos”, dijo el ex Wolfsburgo de Alemania, PSV de Países Bajos y el AC Milan de Italia.

“Lo importante ahora es el jueves, hacer un buen partido contra Ludogorets. Y el domingo pensar después, pero si seguimos así lo podemos hacer muy bien”, apuntó el suizo sobre este duelo ante el cuadro búlgaro por la segunda fecha de la fase grupal en la Europa League.

Sobre el leve problema muscular que lo sacó de acción fue contundente. “Estoy muy bien, era una cosa pequeña. Sólo 10 días. Me siento bien”, aseguró Ricardo Rodríguez, quien ya suma 38 partidos con la camiseta del Real Betis.