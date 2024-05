“A rey muerto, rey puesto”. El viejo dicho popular se puede aplicar a la perfección en el Liverpool, que a 24 horas de despedir con honores al técnico alemán Jürgen Klopp, después de nueve años, la institución inglesa presentó en sociedad a su nuevo entrenador.

Por medio de un comunicado oficial, los Reds anunciaron la incorporación del neerlandés Arne Slot, de 45 años, quien llega luego de tres exitosas temporadas al mando del Feyenoord, donde fue campeón de la Eredivisie, de la Copa de Holanda y finalista de Conference League.

“Arne Slot ha llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador en jefe del club, asumiendo formalmente el cargo el 1 de junio de 2024, sujeto a un permiso de trabajo”, confirmó Liverpool, quien agrega que la pretemporada iniciará en julio del presente año.

¿Cómo fue la temporada del Liverpool?

La última campaña de Klopp en los Reds comenzó con un tema no menor, que era el no clasificar a Champions League y jugar la Europa League. El año se puede graficar en que tuvo un buen comienzo en todas las competencias, pero no pudo cumplir los objetivos.

Liverpool terminó tercero en la Premier League, a nueve puntos del campeón Manchester City; en FA Cupcayeron en cuartos de final ante Manchester United y a nivel continental, perdieron en la misma instancia con Atalanta. Sólo conquistó la Copa de la Liga.

