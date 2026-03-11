Tiempos turbulentos vive la Universidad de Chile. El cuadro laico viene de vivir el despido de su técnico, Francisco Meneghini, luego de una campaña en la que los azules no pudieron despegar en la Liga de Primera y quedaron eliminados de Copa Sudamericana.

Paupérrimo desempeño al que se suma la ausencia de DT y, además, los múltiples problemas dirigenciales, derivados de los problemas del presidente, Michael Clark y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Pero, por si fuera poco, a todos esos embrollos se suma uno más. Tiene que ver con los jugadores y con los problemas físicos que pululan por el CDA. Un nuevo futbolista viene de lesionarse en la U.

Otra baja para la U

Charles Aránguiz salió con una visible molestia física en el duelo ante la Universidad de Concepción, el último en la era Paqui. Sin embargo, no es el único que preocupa en el CDA.

El que se suma ahora es Maximiliano Guerrero, extremo que jugó un buen partido ante el Campanil y que presentó problemas físicos en los entrenamientos, tal como lo consignó La Tercera.

Maxi Guerrero habría presentado “una lesión muscular” que requiere atención y que mantiene en vilo al cuerpo médico del Bulla “ante la posibilidad de que se confirme otro desgarro”.

Cabe destacar que Maximiliano Guerrero ya sufrió un desgarro muscular a fines de la temporada pasada, estando cerca de dos semanas sin fútbol. Lo mismo le ocurrió en 2024.

Difíciles momentos para la U de Chile | Photosport

