La selección chilena en líneas generales vive un mal momento, situación que mantiene molesto a Claudio Bravo. El histórico capitán criticó a la ANFP y la directiva de Pablo Milad.

La Roja va de fracaso en fracaso: fuera de la Copa del Mundo de 2026 a nivel adulto, eliminado en octavos de final del torneo planetario Sub 20 como anfitrión y fuera en fase de grupos en el Sub 17. Hay muy poco que rescatar de este presente.

La molestia de Claudio Bravo

Si hay alguien que conoce bien desde adentro a la selección chilena. Ese es Claudio Bravo, quien estuvo en La Roja desde 2004 hasta 2024. Es palabra autorizada para hablar de este oscuro momento.

Bravo hoy en su rol de comentarista, explicó que si bien tienen las “puertas abiertas” de La Roja, no se sienten integrados por Pablo Milad. “Lógico que podemos ir a la selección los de la Generación Dorada, pero en este momento no, absolutamente no, el no es rotundo y con letras mayúsculas“, comenzó diciendo en ESPN.

“¿Sabes cuántas veces me han invitado a participar dentro de la selección? Cero. Intentar dar una charla con los chicos, a salir jugando desde atrás, cosa que uno lo sabe de memoria porque me tocó estar en un nivel distinto, que difícilmente otros puedan llegar, con técnicos de mucho prestigio”, agregó el bicampeón de América.

Para el histórico capitán de Chile, desde la ANFP no les han dado las facilidades para poder traspasar su conocimiento a las nuevas generaciones. “A veces siento que debo ir a golpear la puerta para que te inviten, a veces da un poco de vergüenza. Me encantaría, sé que hay gente muy capacitada en nuestro país para llevar un proyecto serio o trabajar en divisiones menores”, lamentó.

Claudio Bravo no está ajeno a lo que sucede en La Roja. Imagen: Photosport

Por último, Bravo aseguró que prefiere no ser parte de lo que sucede en la selección con la directiva que encabeza Pablo Milad. “¿Por qué yo no quiero participar ahora? Es por la sencilla razón que no he tenido invitaciones a hacerlo, ese es un indicador grande de que no es el momento y no es la gente tampoco“, cerró. Las próximas elecciones de la ANFP son en noviembre de 2026.