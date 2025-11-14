Claudio Bravo sorprende al elegir sus atajadas más legendarias: “No se dan comúnmente…”

Claudio Bravo puso fin de manera definitiva a su carrera en agosto de 2024. Hoy, el ex portero brilla en su faceta de comentarista y el pasado jueves estuvo en el programa F90 de la señal deportiva, ESPN, donde habló de todo: Manuel Pellegrini, la ANFP, La Roja y, por supuesto, algunos recuerdos de su trayectoria.

En ese contexto, Dante Poli, como conductor del espacio deportivo, le preguntó al ex guardameta del Barcelona y Manchester City por las atajadas que más lo identifican a lo largo de su carrera. Bravo sorprendió al elegir dos tapadas, pero no de su extensa etapa en Europa, sino una con Colo Colo y otra con la selección chilena.

Las dos tapadas legendarias que Claudio Bravo recuerda

El también ex Betis partió señalando que no es solo una atajada la que se le viene a la mente y dijo: “La que más me nombra la gente en la calle es la final de Colo Colo con la U. En el penal, una situación anómala que no se suele dar”, comentó, recordando la memorable tapada a Mayer Candelo, quien intentó picarla en la definición por penales del Torneo de Apertura del año 2006.

La tapada a Candelo es una de las más recordadas por Bravo y la fanaticada nacional. (Foto: Oscar Torres/Photosport)

¿Y la otra? El propio Bravo la mencionó: “La de la Copa en Estados Unidos”, en referencia a la intervención clave que realizó en la final de la Copa América Centenario 2016, tras el cabezazo de Sergio ‘Kun’ Agüero en el alargue del duelo definitorio.

La tapada al ‘Kun’ en 2016 también es recordada por hinchas chilenos. (Foto: Mexsport/Photosport)

Finalmente, el portero profundizó en sus elecciones, añadiendo que: “Creo que son las dos atajadas que más me nombra la gente donde voy, porque son situaciones complejas, que no se dan comúnmente… y mira, suerte o no, sucedieron en momentos especiales” cerró.