Hacer un “top” histórico nunca es tarea sencilla, especialmente cuando se trata de un club con tanto prestigio como el FC Barcelona. La institución catalana posee una historia llena de éxitos y ha visto pasar por sus filas a auténticas leyendas del fútbol mundial.

Por eso, lo logrado por Claudio Bravo tiene un mérito especial. A pesar de estar retirado de las canchas, el histórico capitán de La Roja vuelve a ser noticia: el exguardameta nacional figura entre los 10 mejores porteros en la historia del conjunto culé, según un ranking elaborado por la cuenta en español de la prestigiosa revista deportiva estadounidense Sports Illustrated.

Bravo, quien defendió la camiseta del Barcelona entre las temporadas 2014-15 y 2016-17, aparece en el octavo lugar del listado , superando a nombres históricos del arco blaugrana como el neerlandés Rudolfus Hesp (1997-2000) y al húngaro Franz Platko, quien atajó en el club catalán entre 1923 y 1930 y que posteriormente se desempeñara como entrenador de Colo Colo y de la selección chilena, entre otros clubes.

¿Y quién lidera el ranking? Nada menos que Víctor Valdés, el portero español que defendió la portería culé desde la temporada 2002-03 hasta 2014, año en que cedió su lugar justamente a Bravo y a Marc-André ter Stegen, quien también aparece en la lista, ocupando el cuarto puesto.

Los 10 mejores porteros del Barcelona según Sports Illustrated

Como era de esperarse, el número 1 de este listado es Víctor Valdés. Tras él se ubica Andoni Zubizarreta (2°), quien defendió al cuadro catalán durante ocho temporadas (1986-1994).

El podio lo completa otro histórico español, Antoni Ramallets (3°), guardameta del club entre 1947 y 1962 y ganador de múltiples títulos con el Barça.

En el cuarto puesto aparece Ter Stegen, seguido por Ricardo Zamora (5°) -inspirador del “Trofeo Zamora” que distingue al mejor arquero de cada temporada en España-, Salvador Sadurní (6°), Francisco Javier González Urruticoechea (7°) y los mencionados Claudio Bravo (8°), Hesp (9°) y Platko (10°), respectivamente.

