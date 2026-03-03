Arturo Vidal es un referente no solo de Chile, sino que del fútbol sudamericano. Por esta razón, fue desafiado a elegir entre los campeones de Copa América con La Roja y los ganadores de la Copa del Mundo con Argentina.

El King tuvo una entretenida charla con el programa “Enfocados” de los ex jugadores peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Ahí repasó diversos detalles de su exitosa carrera, así como los grandes momentos que vivió con la generación dorada de la selección chilena.

La elección de Arturo Vidal

En la extensa conversación de Arturo Vidal con el espacio de Farfán y Guizasola, el King fue invitado a realizar una dinámica en la cual tenía que elegir entre los principales jugadores de Chile 2015 y Argentina 2022. Igual que en la cancha, el jugador de Colo Colo fue de frente

Vidal se quedó con Claudio Bravo sobre Emiliano “Dibu” Martínez, Mauricio Isla sobre Nahuel Molina, Gary Medel sobre Nicolás Otamendi, Cristián Romero sobre Gonzalo Jara y Jean Beusejour sobre Nicolás Tagliafico. Claro que hubo una pregunta de la cuál había mucho “morbo” en la respuesta.

El King fue consultado sobre Marcelo Díaz o Enzo Fernández. Hace muchos años que se habla de una enemistad de Vidal con el actual capitán de Universidad de Chile, aunque nunca han quedado del todo claro los motivos. Por eso, era esperado qué diría entre ambas opciones.

Arturo Vidal ni dudó y rápidamente eligió a Fernández. Más allá de las especulaciones, hay argumentos futbolísticos que respaldan la inclinación del ex Juventus, Bayern Múnich y Barcelona por el volante de Chelsea.

El King también eligió a Alexis Mac Allister sobre Charles Aránguiz, Lionel Messi sobre Jorge Valdivia, Julián Álvarez sobre Eduardo Vargas y a Alexis Sánchez sobre Ángel Di María. Es difícil dejar contento a todos y como suele suceder, las decisiones de Vidal generaron mucho ruido en Buenos Aires y Santiago.

