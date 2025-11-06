Es tendencia:
¿Tuvo un affaire con Enzo Fernández? Nueva participante de MO3 aclara romance con ídolo argentino

La nueva participante del reality de Canal 13 aclaró los rumores de romance con el ídolo de la selección argentina.

Por Andrea Petersen

Mundos Opuestos está terminando el primer tiempo de su competencia y, con ello, da paso a la fase final del programa, la cual trae consigo nuevos ingresos a la competencia, entre ellos la llegada de Cyntia Cofano, cuyo debut en el reality se verá esta noche,

La argentina de 34 años ha participado en programa como Combate”, “La fortaleza”, “Guerreros” y “Survivor”, y también destaca en distintas disciplinas como gimnasia, baile, y además practicante de parkour.

Cyntia Cofano y su romance con Lucio Compagnucci

En conversación con Canal 13, Cynthia habló de su romance con el jugador de clubes como Mitre, All Boys y Gimnasia. “Incluso lo tenía tatuado, me lo tapé. ¡Lo cornuda que fui! Los futbolistas son los peorcitos, recién más grandes se calman”.

También, a pesar de los rumores que la vinculaban con el jugador del Chelsea y la Selección Argentina, Enzo Fernández, ella desmintió todo.

Su ingreso a la casona se verá esta noche, donde inmediatamente capturará el interés de uno de sus nuevos compañeros, José Pablo Saavedra. “Es guapa. Lo de la Vale fue un error de cálculo no más. La Cyntia es mucho más bonita, yo afuera no me fijaría en la Vale, pero en ella sí, es totalmente mi estilo”.

Mientras que Cynthia señala: “Fue la primera persona que vi, y me llamó la atención que no es mi estilo. Es súper Ken, y a mí me gustan malotes”.

Publicidad

El formato de Mundos Opuestos 3

El reality se dividió en dos tiempos, en donde tras conocer al ganador del primer tiempo, que se llevará 25 millones de pesos, la competencia se reiniciará hasta definir el segundo ganador. Tras esto, ambos se enfrentarán en un duelo final por 25 millones de pesos y el título de vencedor del reality.

