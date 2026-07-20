El Cacique avanza en el arribo del gran anhelo del DT albo para afrontar la segunda mitad del año.

Colo Colo busca dar pasos importantes en este mercado de fichajes invernal. Pese a que la lista de nombres pedidos por Fernando Ortiz hace rato que es casi de escrutinio público, lo cierto es que todavía no hay ninguna contratación por parte de los albos.

Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días. Y es que el Cacique tiene avanzadas conversaciones para que Santiago Mele sea su nuevo arquero, además de ganar terreno en lograr el arribo más anhelado por el Tano Ortiz.

Pese que en su momento se habló de que la operación estaba prácticamente caída, los albos han podido pujar por sellar la contratación de Diego Valdés desde Vélez Sarsfield de Argentina.

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Colo Colo avanza por Diego Valdés en este mercado

De acuerdo a información entregada en El Canal de Edson en la previa del amistoso ante Millonarios, los albos han tenido “grandes avances” por el volante de 32 años, quien tiene contrato vigente con Vélez hasta 2027.

Diego Valdés es uno los grandes anhelos de Ortiz para Colo Colo en este mercado invernal. | Foto: Vélez.

No obstante, en el Cacique deben acelerar en el fichaje de Valdés, ya que el cierre del libro de pases en este mercado invernal está pactado para el jueves 13 de agosto, es decir, 24 horas antes del inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Hay que destacar que en esta temporada 2026 el volante ha jugado un total de 15 partidos con Vélez, siendo 14 por el Apertura y uno por la Copa Argentina. Registra un gol y cinco asistencias en 699 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este viernes 24 de julio, cuando desde las 20:30 horas enfrente a Deportes Limache en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis