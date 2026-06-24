Cristiano Ronaldo anotó en el Mundial 2026 y gritó "¡Estoy de vuelta!". Esto tuvo que decir Zlatan Ibrahimovic.

Era lo que todos esperaban esperando. Cristiano Ronaldo por fin apareció en el Mundial 2026 y anotó dos goles en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán. Fiel a su estilo, celebró contra sus críticos.

“I’m back (estoy de vuelta)“, fue el mensaje que gritó a las cámaras oficiales. Más tarde, en Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic tuvo una particular reacción a las palabras de CR7 en su debut goleador.

“Estaba un poco confundido cuando lo escuché. ¿De vuelta de dónde? Si marcas dos goles y gritas ‘I’m back’, suena como si hubieras desaparecido durante diez años y de repente regresaras de otro planeta“, dijo.

“Ha estado jugando, marcando, rompiendo récords y acaparando titulares todo el tiempo. Por eso me hizo reír. El mundo del fútbol habla de él cada semana, los defensas todavía se preocupan por él, y los estadios siguen llenándose para verlo”, apuntó también.

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“Nunca te fuiste”: El mensaje de Zlatan Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Tal vez quiso decir que está de vuelta silenciando a los críticos. Si es así, está bien. Pero que Cristiano Ronaldo anuncie que está de vuelta es como si el sol anunciara que saldrá mañana“, marcó Zlatan Ibrahimovic.

“Los jugadores pasan sus carreras tratando de alcanzar su nivel de relevancia. Incluso en sus días tranquilos, la gente sigue hablando más de él que de la mayoría de los futbolistas. Así que cuando escuché eso, pensé: Cristiano, amigo mío, tú nunca te fuiste“, lanzó.