La presidenta de Azul Azul se refirió a la formalización en el caso Sartor, además que negó recibir instrucciones del ex Huachipato.

Universidad de Chile mira la próxima formalización de Michael Clark por la investigación del caso Sartor, donde nuevamente sacó la voz la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Esto, tras conocer los nuevos antecedentes, como la declaración de Alfredo Harz, quien era el segundo accionista del grupo Sartor, quien apuntó a la relación con Victoriano Cerda cuando compraron las acciones a Carlos Heller.

Fue en CNN Chile, donde la mandamás del cuadro bullanguero volvió a cuadrarse con el momento de Clark: “La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos”.

“En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark”, destacó la actual presidenta de la institución, manteniendo las declaraciones que emitió en el mes de mayo en La Calera.

“En la vida uno no solamente puede estar en las buenas o cuando te conviene y cuando hay dificultades tú desconocer a las personas. Yo no soy así”, precisó Pérez.

Cecilia Pérez mantiene el mensaje de amistad con Michael Clark. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Cecilia Pérez: “Jamás Victoriano Cerda me ha dado instrucciones”

Cecilia Pérez también se refirió a las versiones que habla del dominio del club por parte de Victoriano Cerda, quien, según declaraciones, fue parte de la compra de Azul Azul.

“No quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema, pero sí me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación profesional de abogado, que ya se han dicho tantas cosas”, explicó.

Por lo mismo, en la misma entrevista enfatizó que no recibe instrucciones de otras personas en su cargo: “Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar”.

“Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta”, finalizó.

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Mira sus declaraciones: