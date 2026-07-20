El jugador español no solamente se come una paella, ni se toma una Estrella. También hizo locuras históricas en la final del Mundial 2026.

Por segunda vez en su historia, España se hizo con el trofeo conocido internacionalmente como la Copa del Mundo. El cuadro hispano venció por la mínima a Argentina en la final del Mundial 2026, con un gol en el tiempo suplementario.

Uno de los protagonistas del encuentro fue una de las grandes figuras del cuadro hispano. Hablamos de Marc Cucurella, jugador formado en el Barcelona y que jugará la próxima temporada en el Real Madrid.

No solamente por su buen juego destaca el ex Chelsea. En la jugada de la expulsión a Enzo Fernández, el que “se come una paella” se tapó la boca para hablarle a Lionel Messi, lo que el jugador argentino acusó ante el árbitro, sin resonancias disciplinarias. Pero, hubo algo más importante.

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La jugada maestra de Cucurella

Tenaz, hábil, pero también supersticioso. Marc Cucurella hizo un movimiento previo al partido que calcó lo hecho por Joan Capdevila en Sudáfrica 2010. Así mismo lo contó aquel jugador en un tweet que dio la vuelta al mundo.

“En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido… Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo. Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!”, escribió el ex lateral izquierdo español.

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Ni un respeto por la Copa

Otra más de Cucurella. Dicen que el campeón del mundo celebra cómo quiere. Lo cierto es que el español no solamente festejó en cancha, sino que también fue el que se llevó el trofeo.

Lo insólito fue la manera en la que lo cargó. Marc Cucurella apareció en “modo chalas” y llevándose la Copa del Mundo en una bolsa de basura, tras el encuentro. Una blasfemia que sirve para reírse un ratito.

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