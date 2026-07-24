El Capo de Provincia cayó por la cuenta mínima y tendrá que remontar para meterse en octavos de final de Copa Sudamericana.

O’Higgins no pudo sacar ventaja como visita ante Boca Juniors y deberá apostar todo en casa para seguir avanzando en Copa Sudamericana. El cuadro rancagüino cayó por 1-0 en La Bombonera, partido donde no logró traducir sus oportunidades en goles.

El Capo de Provincia tendrá la posibilidad de dar vuelta la serie y buscará hacerse fuerte en el estadio El Teniente, con la misión de ganar para conseguir la clasificación a los octavos de final del torneo continental.

O’Higgins cayó por la cuenta mínima frente a Boca en la Bombonera

O’Higgins vs. Boca Juniors: ¿Cuándo se juega la revancha?

El partido de vuelta de playoffs por octavos de final de la Copa Sudamericana entre O’Higgins y Boca Juniors. se disputará el jueves 30 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el estadio El Teniente, de Rancagua.

Duelo clave para ambos equipos, donde el elenco chileno intentará aprovechar la localía para revertir la desventaja. Boca tiene la oportunidad de mejorar su imagen internacional, luego de la cuestionada eliminación que sufrió en Copa Libertadores.

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O’Higgins busca extender una temporada que lo tiene protagonizando una destacada campaña, con el desafío de superar a uno de los equipos más importantes del continente.

En resumen…