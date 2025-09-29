Casas de apuestas con depósito mínimo disponibles en Chile

En este artículo encontrarás información sobre las mejores casas de apuestas con depósito mínimo en Chile. Este es un requisito importante para realizar tus primeros depósitos y aprovechar los bonos de bienvenida de cada una de ellas.
Casas de apuestas con depósito mínimo en Chile
A continuación, te enseñaremos la lista sobre las mejores casas de apuestas con depósito mínimo en Chile.
bet365
Aunque el depósito mínimo en bet365 es un poco elevado, te recomendamos este bookmaker porque es seguro, ofrece promociones atractivas y brinda cuotas elevadas en comparación con la competencia. El depósito mínimo es de $10 USD en la mayoría de los métodos de pago disponibles y no cobra comisiones al momento del pago.
Además, el proceso para realizar el primer depósito es relativamente sencillo e intuitivo. No demora en cargar y se acredita casi de forma instantánea en tu cuenta de apuestas. Lo puedes usar para tus apuestas deportivas o juegos de casino.
Betano
Este operador te permite manejar transacciones de manera efectiva y por eso solo se requiere un depósito mínimo equivalente a los $5.000 CLP para comenzar a jugar en tus apuestas deportivas o en el casino. Una ventaja es que en la sección de deportes están disponibles diversos mercados en una alta variedad de disciplinas.
Por su parte, la plataforma es rápida e interactiva, por lo que no tendrás problema alguno para usarla. También te recomendamos aprovechar el bono de bienvenida Betano de hasta $10.000 CLP gratis con el código REDVIP.
1xBet
Esta casa de apuestas se destaca sobre las demás debido a que ofrece múltiples métodos de pago, incluso podrás depositar y retirar a través de las famosas criptomonedas. El depósito mínimo en este bookmaker equivale a tan solo $500 CLP, aunque si deseas aprovechar el bono de bienvenida tendrás que depositar al menos $740 CLP.
Ten en cuenta que, pese a que ofrece múltiples métodos de pago, es importante que conozcas los depósitos mínimos y máximos de cada método. En la mayoría de los casos estos montos varían, así que te recomendamos ingresar al apartado de ‘Formas de pago’ de la plataforma.
Coolbet
El bookmaker es uno de los más famosos en Chile, aunque el monto mínimo para depositar puede ser un poco elevado. La casa de apuestas te solicita depositar al menos $2.500 CLP, en métodos como depósito bancario, transferencia de cuenta, e-wallet y depósito en efectivo. Eso sí, el tiempo de demora es casi mínimo, lo máximo que puedes esperar son 5 minutos.
Recuerda que el operador te ofrecerá una bonificación del 100% del primer depósito en hasta $200.000 CLP, pero necesitarás realizar un depósito de al menos $5.000 CLP para acceder al bono. Mira los términos y condiciones para que no se te pase ningún detalle.
Estelarbet
La casa de apuestas es otra de las más confiables en Chile. Además, el depósito mínimo es de tan solo $1.000 CLP. Eso sí, si piensas obtener la bonificación de bienvenida de la casa de apuestas, es importante que al menos deposites $5.000 CLP, este bono es de hasta $100.000 CLP con tu primer depósito en el bookmaker.
¿Qué significa el depósito mínimo en apuestas deportivas?
El depósito mínimo en una casa de apuestas deportivas hace referencia a la cantidad más baja de dinero que un usuario debe ingresar en su cuenta para empezar a jugar. En el caso de Chile, este monto mínimo es reflejado por medio de pesos chilenos (CLP) o por dólares (USD).
Si es que estás pensando en realizar tu primer depósito mínimo en una casa de apuestas, te recomendamos ingresar al operador en cuestión y revisar todos los métodos de pago disponibles, pues los montos de depósitos mínimos varían según la forma de pago.
Las casas de apuestas de Chile con depósito mínimo funciona de esta manera, si un operador establece un depósito mínimo general de $1000 CLP, significa que no podrás ingresar un monto menor a esa cifra en tu primera recarga. En este caso pueden pasar dos posibles escenarios:
- Si depositas $1000 CLP podrás usar la casa de apuestas sin problemas.
- Al apostar solo $500 CLP no podrás realizar la primera recarga.
Diferencia entre depósito mínimo mínimo general y por método de pago.
La diferencia es muy sencilla, el depósito mínimo general hace referencia al monto más bajo que el sitio de apuestas establece para todos los jugadores al momento de ingresar dinero, mientras el monto mínimo por método de pago es dependiendo de la forma en que realizas tu depósito.
Considera que algunos métodos, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias o criptomonedas, pueden tener un monto mínimo distinto al general.
Métodos de pago en casas de apuestas chilenas
Existen diversos métodos de pago disponibles en Chile. De entre todos, estos son los más populares:
- Webpay: Es uno de los métodos más utilizados en Chile porque permite pagar con tarjetas de débito o crédito de manera segura. Su conexión con los bancos en el país es confiable y además, los depósitos son casi instantáneos.
- Tarjetas de crédito y débito (Visa/Mastercard): Son los métodos más comunes por los operadores en Chile. Te permiten hacer depósitos inmediatos y con montos muy bajos. Cabe resaltar que algunos bancos pueden poner restricciones y cobrarte un porcentaje del depósito.
- Transferencia bancaria: Una opción directa para mover fondos desde tu banco a la casa de apuestas. Ten en cuenta que puede demorar más que otros métodos, pero genera mayor seguridad.
- Servipag: Plataforma local que centraliza pagos en línea. Es práctica si es que no quieres usar directamente sus tarjetas. Además, ofrece múltiples opciones de bancos.
- AstroPay: Esta es una tarjeta virtual prepago que te permite depositar sin necesidad de compartir datos bancarios. Al igual que el método anterior, es seguro porque no comparte tus datos bancarios.
- Skrill: Es un monedero electrónico que facilita transacciones internacionales. Es rápido y muy popular entre los que tienen experiencia apostando
- Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, USDT): Esta es una alternativa cada vez más común en los bookmakers, como 1xbet o Stake. Aquí podrás realizar depósitos seguros, rápidos y con comisiones bajas.
Cada uno de estos medios aceptan depósitos de diferentes montos, según la casa de apuesta en cuestión, por lo que no hay un monto fijo.
¿Por qué el mínimo cambia según el método?
Cada método de pago es manejado por un tercero en la casa de apuestas. Eso quiere decir que los montos mínimos cambian a decisión de la entidad que ofrece el servicio al cobrar. Aunque el bookmaker brinde un monto base, no siempre se cumple en todos las formas de pago.
Ventajas y desventajas de apostar en sitios con depósito mínimo
Al apostar en una plataforma que te pide depósito mínimo podrás percibir estas ventajas:
- Acceso con poco dinero: Puedes empezar a apostar sin necesidad de invertir muchos pesos.
- Menos riesgo económico: Al comenzar con poco dinero podrás poner límite a tus depósitos.
- Probar la plataforma: Si tienes dudas sobre el bookmaker, el depósito mínimo es una buena opción para ver cómo funcionan sus apuestas, métodos de pago y más recursos.
- Flexibilidad en estrategias: Facilita probar diferentes tipos de apuestas sin comprometer demasiado presupuesto.
De igual manera posee sus desventajas:
- Ganancias más limitadas: Al apostar con montos bajos, las posibles ganancias también serán reducidas.
- Restricciones en bonos: Algunos bonos requieren depósitos mayores para obtener la recompensa completa.
- Dificultad para apuestas de alto valor: No podrás acceder a mercados o jugadas que requieren inversiones mayores para obtener altas ganancias.
Bonos y promociones con depósitos mínimos
Los bonos y promociones te piden un monto mínimo al momento de reclamarlos. Aunque existen bonos sin depósitos en algunos bookmaker, la mayoría de las bonificaciones de entrada te piden un depósito mínimo de bienvenida.
Cuando vas a reclamar el bono de bienvenida, tienes que darte cuenta de los ‘T & C’, es aquí donde te especifican el monto mínimo para acceder a la promoción. Si no ingresas ese monto, no accederás a la oferta de entrada y, por ende, a la posibilidad de recibir algunas ganancias extra.
En algunos casos el monto mínimo para depositar y el monto del bono son diferentes, eso significa que podrás depositar en el operador, pero no tendrás la posibilidad de acceder al bono de bienvenida. Así que estate atento a todos las condiciones de apuestas de los bonos.
También es importante mencionar que no solo pasa con los bonos de bienvenida, sino también en bonos semanales, mensuales o por cumpleaños, como en el caso de 1xBet.
Estrategias para hacer pronósticos
Si ya te decidiste por realizar un depósito mínimo por alguna casa de apuestas aquí en Chile, es importante que consideres estas estrategias:
- Realiza apuestas pequeñas y seguras: Apuestas a un favorito con cuota baja. La ganancia no será mucha, pero ayuda a prolongar tu saldo y ganar confianza.
- Usa las apuestas combinadas, pero con moderación: Junta algunas selecciones seguras en una misma apuesta y multiplica considerablemente el monto.
- Gestionar tu bankroll: Divide tu depósito en varias apuestas en lugar de jugar todo de una sola vez.
Cada casa de apuestas ofrece su propio depósito por monto mínimo, pero este depende de lo que permite la entidad bancaria que cobra. Para evitarte problemas, lo mejor será entrar a la plataforma en cuestión y verificar tú mismo el valor de los montos.
Recuerda que si utilizas el monto mínimo como referencia para hacer tu primer depósito podrás gozar de algunas ventajas, pero también, en muchas ocasiones, podrás perderte la oportunidad de aprovechar un bono de bienvenida.
Preguntas Frecuentes sobre casas de apuestas con depósito mínimo
Aquí tienes las preguntas más comunes de las casas de apuestas con depósito mínimo en 2026:
¿Cuál es la casa de apuestas con depósito más bajo en Chile?
Hay distintas casas de apuestas que ofrecen bajos depósitos mínimos, la más popular es 1xBet con $500 CLP.
¿Puedo apostar con $1000 CLP y retirar ganancias?
Sí puedes apostar $1000 CLP y retirar ganancias, siempre y cuando tu pronóstico se cumpla.
¿Qué método de pago permite el menor depósito?
No existe un método de pago en general que cobre menos, pues también depende del operador. Sin embargo, las transferencias bancarias suelen tener los depósitos mínimos más bajos.
¿Hay bonos especiales con depósitos mínimos?
No, todos los bonos, a menos que sea uno sin depósito, te piden un depósito mínimo.
¿Qué pasa si deposito menos de lo permitido?
Si depositas menos de lo permitido, no se podrá ejecutar la transacción.