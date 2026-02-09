Universidad de Chile sigue perdida en el inicio de la Liga de Primera, donde en dos fechas disputadas no ha logrado una victoria de la mano del técnico Francisco Meneghini.

Luego de la derrota por 2-1 ante Huachipato, en el estadio CAP de Talcahuano, las críticas han comenzado a ser cada vez más fuertes para el entrenador argentino.

Dentro de las pocas voces que salieron del camarín, hay una que fue la más importante que tiene que ver con un mensaje de Charles Aránguiz, donde salió a respaldar a su director técnico.

Algo que, va de la mano con un video subido en las redes sociales, donde se ve que el volante es quien intenta llevar la idea de Paqui a la cancha, cuando el desorden toma protagonismo en la U.

Charles Aránguiz intenta ayudar a la U con Paqui. Foto: Marco Vazquez/Photosport

Charles Aránguiz se alinea con Paqui en la U

Fue el medio Rayando el CDA quienes subieron un particular video de un momento del duelo de Huachipato ante Universidad de Chile, con una charla al lado de la cancha.

Se puede ver a Charles Aránguiz intentando plasmar la idea de Paqui Meneghini para hacer movimientos, de manera de poder recuperar el control del partido que se extravió demasiado en el segundo tiempo.

Una imagen que refleja que todavía no llega el mensaje a los jugadores, por lo que hay cosas que mejorar, por lo mismo Aránguiz ha decidido entregar respaldo al DT.

“Pero el partido pasa netamente por nosotros los jugadores: no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles pasa por los jugadores. No por el técnico“, explicó.

Mira el video: