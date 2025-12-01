Es tendencia:
Liga de Primera 2025

Hacen bolsa al Delegado Presidencial por abuso de poder en duelo de Unión Española: “Debería poner su cargo a disposición”

Gonzalo Durán envió a que sacaran a personas de O'Higgins desde la tribuna del Santa Laura y esto quedó grabado.

Por Jose Arias

El Delegado Presidencial se salió de libreto.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl Delegado Presidencial se salió de libreto.

Es cierto que lo de Unión Española fue tremendamente triste. En el Estadio Santa Laura, los hispanos cayeron en los últimos momentos ante O’Higgins y terminaron cayendo a la Primera B. Pero, esto no puede justificar todo…

Unión Española desciende por segunda vez en su historia y en las galerías de Independencia la desazón se hizo sentir. Pero, también fue acompañada con rabia, siendo el Delegado Presidencial un ejemplo de aquello.

Ejemplar, pero para mal. El delegado, Gonzalo Durán, además de su puesto político, es un ferviente hincha de la Unión Española. Lo malo es que aprovechó su cargo para echar a un par de personas de O’Higgins de la tribuna del Santa Laura, enviando a Carabineros a sacarlos.

¿Cómo se definirá al segundo descendido de la Liga de Primera 2025?

Hacen bolsa a Durán

Su actitud fue reprochable y se lo hicieron saber. En el programa Pauta de Juego analizaron el tema de la actitud de Gonzalo Durán y fueron directo al hueso por la situación del Delegado Presidencial.

Es un abuso de poder. Es ponerle punto final a una gestión tremendamente mala. Debería poner su cargo a disposición. Literalmente, echando la foca con la camiseta de la Unión Española“, señaló Fernando Agustín Tapia, quien luego remató a Durán en el piso.

“Es un papelón, debería tener una sanción, por lo mínimo”, sentenció FAT con la idea de que debería existir algún tipo de medida desde el gobierno debido a su actitud.

Unión se fue a la B | Photosport

Unión se fue a la B | Photosport

¿Para cuándo están programados los otros partidos por el descenso?

Todos los duelos de la última fecha se jugarán sincrónicamente. Se llevarán a cabo el sábado 6 de diciembre, a las 18.00 horas de nuestro país.

Conoció el drama del descenso y ahora mandó a la Unión Española a la B: “Lo siento mucho…”

