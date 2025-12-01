Es cierto que lo de Unión Española fue tremendamente triste. En el Estadio Santa Laura, los hispanos cayeron en los últimos momentos ante O’Higgins y terminaron cayendo a la Primera B. Pero, esto no puede justificar todo…

Unión Española desciende por segunda vez en su historia y en las galerías de Independencia la desazón se hizo sentir. Pero, también fue acompañada con rabia, siendo el Delegado Presidencial un ejemplo de aquello.

Ejemplar, pero para mal. El delegado, Gonzalo Durán, además de su puesto político, es un ferviente hincha de la Unión Española. Lo malo es que aprovechó su cargo para echar a un par de personas de O’Higgins de la tribuna del Santa Laura, enviando a Carabineros a sacarlos.

Hacen bolsa a Durán

Su actitud fue reprochable y se lo hicieron saber. En el programa Pauta de Juego analizaron el tema de la actitud de Gonzalo Durán y fueron directo al hueso por la situación del Delegado Presidencial.

“Es un abuso de poder. Es ponerle punto final a una gestión tremendamente mala. Debería poner su cargo a disposición. Literalmente, echando la foca con la camiseta de la Unión Española“, señaló Fernando Agustín Tapia, quien luego remató a Durán en el piso.

“Es un papelón, debería tener una sanción, por lo mínimo”, sentenció FAT con la idea de que debería existir algún tipo de medida desde el gobierno debido a su actitud.

