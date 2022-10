El técnico de Magallanes, Nicolás Núñez, valoró el triunfo de Magallanes frente a Rangers de Talca, pese a que no le sirvió para celebrar el título y el ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

Nico Núñez no se impacienta con el título en Magallanes: "Hay que cosas que no dependen de nosotros"

Este domingo Magallanes derrotó por 2-0 a Rangers de Talca en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 33 del Campeonato de la Primera B.

El equipo de la capital estuvo a minutos de celebrar el título y el ascenso a Primera Divisón, pero una remontada en el epílogo de Cobreloa sobre Fernández Vial, postergó la oportunidad para la última fecha.

Nico Núñez, entrenador de Magallanes, señaló sobre el triunfo: "Lo importante es que lo que depende de nosotros, lo hicimos. Dominamos, jugamos bien y si bien generamos muchas ocasiones, no fuimos certeros. A través de balones detenidos pudimos marcar la diferencia".

En cuanto a la posibilidad que tuvo el equipo de celebrar el título este domingo, indicó: "El equipo está contento, hicimos un gran partido y eso es en lo que pusimos la energía. Hay cosas que no dependen de nosotros y no podemos controlar, así que no hay necesidad de perder pensamientos en eso".

Y felicitó al plantel: "Jugamos el jueves con pasto sintético, hoy con calor. Notable el esfuerzo de los muchachos y el equipo que trata de recuperar".

Finalmente, en cuanto al próximo desafío, expresó: "Ahora toca descansar, enfrentamos a Recoleta que lo ha hecho muy bien, con un técnico muy capaz. Estará lindo el desafío, nos prepararemos para eso".

En tanto, el defensa Fernando Piñero, autor de los dos goles de Magallanes, comentó: "Es la primera vez con un doblete en un partido, así que contento pero más por el triunfo del equipo. Hicimos un trabajo a la perfección y se vio en el resultado".

Acerca de la definición, sostuvo: "Sabíamos que hoy no dependía de nosotros. Si Cobreloa ganaba teníamos que ir al último partido, así que ya lo sabíamos. Trataremos de afrontarlo como hoy, que si lo hacemos, tendremos chances de sacarlo adelante".

El próximo domingo 29 de octubre a las 19:00 horas Magallanes visitará a Recoleta, mientras Cobreloa será local ante Santiago Morning. A los loínos sólo les sirve un triunfo para optar al título.