Universidad de Chile y Unión Española dejaron la llave abierta tras empatar sin goles por la ida de las semifinales de la Copa Chile en el estadio CAP de Talcahuano. Magallanes espera por su rival en la final y al panel del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports no le gustó nada el duelo entre azules y rojos.

De hecho, Claudio Borghi manifestó que “comparto el reclamo por el poco fútbol que vimos, a mí no me gustan mucho las estadísticas, y menos cuando no me convienen, pero mirando los números de los últimos partidos, y la estadística de este duelo, hubo sólo un tiro a puerta de Unión Española. Y es difícil ganar un partido sin tirar al arco”.

El Bichi agrega: “no digo llegadas claras, digo que alguien se anime de 20-25 metros. Que pegue en alguien la pelota y el desvío genere peligro de gol. Muy pocas ideas y es preocupante porque son dos equipos que están jugando una semifinal”.

Sobre la misma, el trasandino deja una dura interrogante: “ya hay un finalista y la pregunta es si estos dos equipos, cualquiera de los dos, le puede ganar a Magallanes, que todavía es un equipo de Primera B. Es preocupante en nuestro fútbol la poca claridad en ataque de los equipos”.

Por su parte, Juvenal Olmos sostuvo que “por lo que vi hoy y anteriormente: la Unión tras la salida de (Víctor) Méndez y el cambio de entrenador, lo digo con respeto, la Unión fue desmantelándose en su propuesta de juego. En la U me faltan situaciones colectivas. ¿Que Assadi u Osorio? Son arrestos individuales. Hoy fue un partido pobre tácticamente y en esto tienen responsabilidad los dos entrenadores, porque la propuesta de juegos de ambos equipos no levantó nunca”.

Por último, Marcelo Vega golpeó la mesa y aseguró que el partido lo dejó casi deprimido: “me da pena ver este tipo de partidos, ni en Primera B vemos partidos tan mal jugados. La U tiene a Osorio y Assadi, pero tienes que rodearlos con buenos jugadores o una forma táctica para que puedan jugar mejor. Y Unión Española lo mismo con Bastián Yáñez. Eran puros pelotazos largos. Si dices Ronnie (Fernández) los gana, y las segundas valone también… pero no duraban dos pases seguidos. Uno quiere ver algo y no hubo nada, ninguna pelota clara de gol”, sentenció el Toby.