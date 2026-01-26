El mercado de fichajes sigue en movimiento y Unión San Felipe continúa reforzándose, donde reveló la llegada de un nuevo jugador proveniente de Universidad de Chile: Fernando Osorio Sanguinetti, quien estará a préstamo.

El cuadro de Primera B anunció la llegada a través de sus redes sociales. “¡Bienvenido al Valle del Aconcagua, Fer! El volante se suma al Uní Uní y llega a préstamo desde @udechileoficial para reforzar nuestro mediocampo esta temporada”.

Ante la llegada de Francisco Meneghini, el jugador de 20 años saldrá de los azules con el fin de sumar minutos nuevamente, donde ya sumó un préstamo con Provincial Osorno en 2025.

Los refuerzos de Unión San Felipe

El Uni Uni cerró un complejo 2025 donde estuvo a punto de perder la categoría, pero gracias a una resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que ratificó las sanciones impuestas a Santiago Morning, equipo que terminó descendiendo.

Buscando dejar la compleja temporada atrás, el cuadro se ha reforzado con nuevos nombres, entre ellos los arqueros Leandro Cañete y Andrés Fernández, los laterales izquierdos Diego Pereira y Diego Bravo.

También se suman los defensas Byron Guajardo, Kevin Serrano y Valentín Perale, los mediocampistas Norberto Palmieri, Nicolás Brun y Fernando Osorio.

Mientras que la delantera se reforzó con los jugadores Patricio Muñoz y el atacante argentino Bruno Vides.