Christiane Endler continúa consolidando su nombre entre las grandes figuras del fútbol mundial. Luego de coronarse pentacampeona del fútbol femenino en Francia junto al Olympique de Lyon, la destacada arquera chilena volvió a recibir un importante reconocimiento internacional.

La figura chilena fue incluida entre las mejores porteras del mundo y nominada a los IFFHS Awards 2025, la premiación de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, donde compite con reconocidas arqueras de las ligas más importantes.

Las nominadas a Mejor Portera de los IFFHS Awards

En el listado de nominadas, Endler se enfrenta a arqueras como Cata Coll, Hannah Hampton y Lorena Leite, entre otras.

Ann Katrin Berger (Alemania/Gotham FC)

Cata Coll (España/FC Barcelona)

Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria/Brighton)

Daphne Van Domselaar (Países Bajos/Arsenal)

Katharine Tapia (Colombia/Palmeiras)

Lorena Leite (Brasil/Kansas Current)

Phallon Tullis Joyce (EE. UU./Manchester United)

Christiane Endler(Chile/Lyonnes)

Jennifer Falk (Suecia/Hacken)

El regreso de Endler a la Roja

Hace algunos días la portera nacional dio la sorpresa al confirmar su sorpresivo retorno a la Selección Chilena para enfrentar la Liga de las Nacionales y lograr la esperada clasificación al Mundial 2027.

La histórica jugadora chilena renunció a la Roja el 2023 tras los Juegos Panamericanos de Santiago el 2023, por lo que su regreso ha sido muy aplaudida por la hinchada y en ese contexto, el técnico Luis Mena reveló cómo convenció a la portera de sellar su vuelta al equipo.

La arquera chilena competirá en la Liga de las Naciones junto con Chile/Photosport

“Para la vuelta de ‘Tiane’ trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la Selección”, señaló Mena en la conferencia de prensa.

“Ella me lo comentó también en su momento, que necesitaba ese descanso, y después de a poco fuimos convenciéndola. Nos reunimos acá cuando ella estuvo en Santiago, conversamos con ella, le dimos su espacio y la llamé personalmente para ver si estaba la posibilidad de volver y aceptó con muchas ganas”, explicó.

