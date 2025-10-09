En Perú se ilusionan con su crack del Bayern Múnich que puede debutar ante Chile: “Se está…”

Los dos peores equipos de la Conmebol en las últimas Eliminatorias Sudamericanas fueron Chile y Perú, que justamente se medirán este viernes en un partido amistoso.

La Roja y la Bicolor jugarán en el estadio Bicentenario de La Florida, ambos con planteles muy jóvenes, pensando ya en el proceso para el Mundial 2030.

Los peruanos, al igual que Chile, no tienen a un entrenador definido y el DT para el choque preparativo será Manuel Barreto, director técnico interino.

ver también El portero de un metro 94 que pide puesto de titular en la Roja en nuevo clásico contra Perú

Perú se ilusiona con su joven crack de Bayern Múnich

Una de las grandes sorpresas en la nómina de Perú es la presencia del volante peruano-alemán Felipe Chávez de 18 años, quien milita en las divisiones inferiores de Bayern Múnich y decidió jugar por el cuadro sudamericano.

El talentoso mediocampista tiene la chance de debutar ante Chile, situación que analizó el mediocampista Jesús Castillo, quien también es parte del combinado peruano.

Felipe Chávez puede sumar minutos ante Chile.

Publicidad

Publicidad

“Yo creo que (Felipe Chávez) se está adaptando también al grupo. El grupo tiene que acogerlo también, porque es un jugador nuevo para nosotros. Yo creo que va bien“, dijo el jugador de Universitario.

Por último, Castillo valoró la opción de ganar confianza en un amistoso con la selección chilena.

“Este partido sirve mucho para mostrarnos y volver a creer, para mostrarnos los jóvenes y demostrar la idea de juego que tiene el profe (Manuel Barreto)”, cerró.

ver también La selección chilena recibe un golpe bajo por “culpa” de Manuel Pellegrini: “Cuestión de tiempo…”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en partido amistoso por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

Publicidad