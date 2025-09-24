La selección chilena sufrió un duro revés en la realización del amistoso ante la selección de Perú, que vine a marcar la vuelta de página del fracaso de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En ese sentido, se había apuntado para que este duelo se jugara en regiones, donde el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo corría con ventaja para ser la sede.

Pero en la jornada del martes se supo que Concepción no será la ciudad que albergue el duelo ante los peruanos, por lo que se buscan otras opciones para poder disputar el compromiso el próximo 10 de octubre.

Un nuevo reducto quiere ser la casa de la Roja, donde ahora es el estadio de Universidad Católica, el recién entregado Claro Arena, quien se pone a la fila para poder recibir el partido.

El Claro Arena quiere recibir a la selección chilena. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Amistoso de Selección Chilena y Perú no será en Concepción: El posible nuevo escenario

El Claro Arena quiere a la Roja

Concepción quedó fuera de la opción de recibir el amistoso de la selección chilena ante Perú, donde apuntaron el poco interés, además del estado de la cancha en el sur del país.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, se debe buscar un nuevo escenario, donde hay uno de lujo que abre las puertas para ser la nueva casa de la Roja, partiendo con este compromiso amistoso.

Fue el periodista Fernando Tapia quien en el programa Pauta de Juego aportó que el nuevo San Carlos de Apoquino fue ofrecido a la Roja, donde se espera una respuesta.

Una situación que debe ser resuelta cuanto antes, ya que para el 9 de octubre está programado el partido de Universidad Católica contra Ñublense, donde alguno de los dos podría sufrir cambios en su programación.

Publicidad

Publicidad