Muchas veces perdemos los jugadores de nuestros radares. Por más de que sean importantes para el fútbol chileno, algunos se nos escapan. Quizás, para algunos, es el caso de Rodrigo Millar, ex futbolista que llegó a participar de las glorias de la Generación Dorada.

Identificado con Colo Colo, el Payasito cautivó a Marcelo Bielsa, quien decidió convocarlo para el Mundial de Sudáfrica 2010. De allí en adelante, comenzaría un largo periplo por el fútbol mexicano, que terminó en 2021, con el Mazatlán.

Un día 3 de noviembre, pero de 1981, Rodrigo Millar nació en la ciudad de Arauco, en la Región del Biobío. En su cumpleaños número 44 recordamos algunos de sus hitos.

ver también Cecilio Waterman podría darle una nueva alegría a Coquimbo Unido

Gol en un Mundial

Marcelo Bielsa decidió convocar a Rodrigo Millar al Mundial de Sudáfrica 2010. Allí, el Payasito alcanzó a entrar en tres partidos, uno de ellos titular (ante Honduras). Sin embargo, el momento más álgido de esa cita planetaria, para el ex Colo Colo, fue el último partido del Grupo H.

Chile jugaba ante España, con la clasificación en el bolsillo, prácticamente. Podían aún darse resultados que empañasen la buena actuación de La Roja, pero los dos triunfos previos, ante Honduras y Suiza, los ponían como favoritos para pasar.

Frente a España, a la postre campeón mundial, sería un difícil encuentro. Cuando la Selección Chilena ya perdía 2-0, vino una jugada de Alexis Sánchez, que habilitó a Millar. El ex jugador tuvo todo el tiempo del mundo para mirar, rematar y mandar el balón al fondo de las redes. Finalmente, La Roja cayó por 2-1.

Publicidad

Publicidad

El gol de Rodrigo Millar en Sudáfrica | Getty Images

Retirado en Coquimbo Unido y pequeño retorno en club amateur

Tras su paso por el Mazatlán, Rodrigo Millar quiso regresar al fútbol nacional. Lo hizo vistiendo los colores de Coquimbo Unido, cuando el Pirata se encontraba en la Primera B. Justo ese año, 2021, el Aurinegro consiguió el ascenso con una gran campaña.

Publicidad

Publicidad

Tan sólo jugó cinco partidos en el club de la Cuarta Región. Pese a ello, fue parte de los que celebró en cancha el ascenso. Nadie esperaba que, cuatro años después, el propio Coquimbo Unido sería campeón de la Primera División. Tras esa temporada, Rodrigo Millar colgó los botines.

Y los volvió a descolgar en 2023. Pero, por poco tiempo. El Payasito se dio el lujo de jugar por un equipo amateur de Concepción, Colo Colito, del Barrio Norte de Concepción. Fue un paso corto, pero significativo, de quien también integró las huestes del Colo Colo de Todos los Tiempos, equipo que giró alrededor de Chile.

Rodrigo Millar en Mazatlán | Photosport

Publicidad

Publicidad