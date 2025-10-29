El DT del Sevilla sabe que debe encontrarle un reemplazo a Alexis Sánchez, quien sufrió una seria lesión muscular que lo tendrá al menos un mes de baja. Y podrían ser casi dos, pues se estiman siete semanas de ausencia para el tocopillano. Evidentemente no jugó el duelo de la Copa del Rey.

Los sevillistas vencieron por 4-1 al Toledo y avanzaron de ronda en un partido que podía ser engañoso, según el Pelado Almeyda. “Estos partidos tienen esa trampita de poder caer. Si subestimas al rival, caes”, aseguró el DT argentino, quien tomó las riendas del cuadro andaluz para afrontar esta campaña.

“Si jugamos por liga, por copa o amistosos, nuestro pensamiento tratamos de que sea el mismo. Valoro a muchos jugadores que no vienen haciéndolo habitualmente, entregaron todo. No ponen excusas y están acostumbrados a otras cosas”, manifestó Almeyda tras la clara victoria.

Matías Almeyda tuvo razones para sonreír en la Copa del Rey. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Añadió que “hicimos notarles que muchos iniciamos en categorías más bajas. con terrenos de juego que no son los que acostumbran. Pero que esto es fútbol y eso es 11 contra 11. Saco muchas cosas positivas. Intentamos respetar al rival y una de las maneras de hacerlo es marcar una gran diferencia”.

El Sevilla tuvo un comportamiento que el ex DT del AEK Atenas de Grecia y Chivas de Guadalajara valoró. “Es fácil jugar muy lírico después de dos o tres goles y nuestros jugadores siguieron igual, con la misma intensidad. Hicimos cuatro goles y el triunfo sabemos lo que significa. También las repercusiones que podía tener un resultado adverso. Lo positivo es mucho”, marcó Matías Almeyda.

DT de Sevilla aplaude a Adnan Januzaj, compañero ofensivo de Alexis Sánchez

El jugador de la jornada para el Sevilla fue valorado por el DT, quien debe encontrar la fórmula de suplir a Alexis Sánchez. Y bien podría ser el belga Adnan Januzaj quien cumpla la función del goleador histórico de la selección chilena. El ex Manchester United anotó dos goles frente al Toledo.

Adnan Januzaj quiere su revancha en el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

“He hablado mucho con él. Todos los días desde la pretemporada. Al igual que muchos de sus compañeros. Todos hicieron un buen partido, un gran esfuerzo. A él le viene bien, siempre está bajo muchas críticas”, reconoció Almeyda sobre la performance de Januzaj. El belga-kosovar llegó al club en 2022, pero ya tuvo dos préstamos.

Primero pasó por el Istanbul Basaksehir de Turquía. Después, por U.D Las Palmas en la máxima categoría del fútbol español. “Hacer dos goles no es fácil en el fútbol actual más allá de qué partido sea. Hay que marcarlos, quedan anotados. Me pone contento por él, por Kike (Salas) y todos los muchachos que participaron y entregaron todo”, sentenció Matías Almeyda feliz por su equipo.

Ahora debe afrontar un desafío de palabras mayores y sólo tendrá a Gabriel Suazo entre los chilenos disponibles. Este 1 de noviembre, Sevilla visitará al Atlético Madrid a contar de las 12:15 horas, según el horario de Chile continental. “Haremos todo para ganar, esto nos da confianza. Somos un buen equipo y estamos todos juntos y a tope”, dijo Januzaj tras su gran jornada copera.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

El Sevilla se ubica en el 11° puesto con 13 puntos obtenidos al cabo de 10 partidos.