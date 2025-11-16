A Paulo Díaz se le vino la noche en River Plate. Ha sido un proceso paulatino, pero el chileno terminó de ganarse el odio de Los Millonarios en la reciente derrota por 2-0 contra Boca Juniors, en el clásico jugado en el estadio La Bombonera.

El defensa nacional fue uno de los principales apuntados por su bajo rendimiento, y las críticas no paran. Esta vez TyC Sport reiteró que el tiempo de Díaz en River Plate se acabó.

“Ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín“, publica el medio argentino.

Sentenciaron que “sin embargo, su mala tarde ante Boca, sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero, anticiparon lo que en Núñez ya es un secreto a voces: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado“.

ver también El titular de River Plate que proponen como refuerzo estrella de U de Chile

Paulo Díaz queda fuera en un River con bajas

Es que River enfrenta a Vélez Sarsfield este domingo por la tarde, con la misión de ganar o ganar en la lucha por un cupo a Copa Libertadores 2026.

El Boca-River le sigue pegando duro a Paulo Díaz en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el entrenador Marcelo Gallardo lo cortó dejándolo fuera de citación y de las alternativas con las que contará para el trascendental partido por el campeonato trasandino.

ver también Prensa argentina barre el piso con Paulo Díaz tras el Superclásico con Boca: “Ojalá haya sido su último partido en River Plate”

Cabe recordar que el defensa chileno de 31 años arribó al Millo a mediados de 2019. El año pasado fue titular indiscutido, pero este 2025 no ha podido repetir su mejor nivel.