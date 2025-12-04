Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

Travestis y personas con enanismo: la alocada fiesta que provocó quiebres matrimoniales en el Flamengo de Pulgar

Medio brasileños entregaron detalles de la cita organizada por Jorge Carrascal, la cual tiene en el ojo del huracán al chileno.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Pulgar y Carrascal celebrando el título del Brasileirao.
© Getty ImagesPulgar y Carrascal celebrando el título del Brasileirao.

Si bien en cancha aún celebran la Copa Libertadores y el Brasileirao, fuera de ella arde la polémica para Flamengo. Es que una controvertida fiesta de sus jugadores hizo estallar a los medios locales que cubren espectáculos.

¿La razón? El jugador Jorge Carrascal citó a un grupo de compañeros a una alocada y desenfrenada fiesta tras la hazaña copera. Ahí figura también Erick Pulgar, donde jugadores con pareja ahora enfrentar quiebres tras filtrarse detalles de la cita.

Según adelantó el medio Infobae, “durante la celebración se produjo un incidente entre dos mujeres por la atención del volante chileno Erick Pulgar”. En la fiesta también hubo personas con enanismo, escorts, influencers y travestis, según medios brasileños.

Así fue la fiesta que dejó la grande con Pulgar y Flamengo

Jorge Carrascal y Erick Pulgar son los futbolistas aludidos como principales organizadores de la polémica fiesta. la información apunta a que el colombiano citó a un grupo de compañeros a una “reunión” en su residencia.

Así partieron las celebraciones por la Libertadores /Getty Images

Así partieron las celebraciones por la Libertadores /Getty Images

“Los centrocampistas Jorge Carrascal y Erick Pulgar encabezaron la organización del evento, que tuvo lugar en Brasil, aunque no se especificó la ubicación exacta”, reveló Infobae.

Publicidad

Ahí, los medios locales hablan de “chicas escort, además de reconocidas influencers y travestis, lo que generó complicaciones en las relaciones de algunos de sus compañeros casados”.

Flamengo campeón del Brasileirao 2025 /Getty Images

Flamengo campeón del Brasileirao 2025 /Getty Images

Pero sin duda el momento que más sacudió a Chile fue la inclusión de Erick Pulgar, quien siempre bajo la información del citado medio provocó otra disputa en la celebración.

Publicidad
Tweet placeholder

“De los incidentes más comentados fue una disputa entre dos mujeres por la atención de Erick Pulgar. Los detalles se viralizaron en redes sociales y convirtieron al mediocampista chileno en uno de los protagonistas inesperados de la noche”, informó el portal.

Lee también
Sigue el llanto: DT del Palmeiras lanza nueva crítica contra Pulgar
Internacional

Sigue el llanto: DT del Palmeiras lanza nueva crítica contra Pulgar

¡Carnaval toda la vida! Flamengo y Pulgar son campeones del Brasileirao
Internacional

¡Carnaval toda la vida! Flamengo y Pulgar son campeones del Brasileirao

Eterna obsesión de Colo Colo partirá a gigante de Sudamérica
Colo Colo

Eterna obsesión de Colo Colo partirá a gigante de Sudamérica

¿El nuevo DT de U. de Chile? El misterioso mensaje de David Pizarro
U de Chile

¿El nuevo DT de U. de Chile? El misterioso mensaje de David Pizarro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo