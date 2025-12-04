Si bien en cancha aún celebran la Copa Libertadores y el Brasileirao, fuera de ella arde la polémica para Flamengo. Es que una controvertida fiesta de sus jugadores hizo estallar a los medios locales que cubren espectáculos.

¿La razón? El jugador Jorge Carrascal citó a un grupo de compañeros a una alocada y desenfrenada fiesta tras la hazaña copera. Ahí figura también Erick Pulgar, donde jugadores con pareja ahora enfrentar quiebres tras filtrarse detalles de la cita.

Según adelantó el medio Infobae, “durante la celebración se produjo un incidente entre dos mujeres por la atención del volante chileno Erick Pulgar”. En la fiesta también hubo personas con enanismo, escorts, influencers y travestis, según medios brasileños.

Así fue la fiesta que dejó la grande con Pulgar y Flamengo

Jorge Carrascal y Erick Pulgar son los futbolistas aludidos como principales organizadores de la polémica fiesta. la información apunta a que el colombiano citó a un grupo de compañeros a una “reunión” en su residencia.

Así partieron las celebraciones por la Libertadores /Getty Images

“Los centrocampistas Jorge Carrascal y Erick Pulgar encabezaron la organización del evento, que tuvo lugar en Brasil, aunque no se especificó la ubicación exacta”, reveló Infobae.

Publicidad

Publicidad

Ahí, los medios locales hablan de “chicas escort, además de reconocidas influencers y travestis, lo que generó complicaciones en las relaciones de algunos de sus compañeros casados”.

Flamengo campeón del Brasileirao 2025 /Getty Images

Pero sin duda el momento que más sacudió a Chile fue la inclusión de Erick Pulgar, quien siempre bajo la información del citado medio provocó otra disputa en la celebración.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“De los incidentes más comentados fue una disputa entre dos mujeres por la atención de Erick Pulgar. Los detalles se viralizaron en redes sociales y convirtieron al mediocampista chileno en uno de los protagonistas inesperados de la noche”, informó el portal.