Copa Sudamericana

Fue una guerra: Así quedó el estadio de Independiente en la tribuna que usaron los hinchas de la U

Diversos fierros, palos, baños destrozados y piedras fueron el saldo que quedó en el Estadio Libertadores de América tras la verdadera masacre que se vivió por la Copa Sudamericana.

Por Patricio Echagüe

Así quedaron algunas zonas del estadio de Independiente.
© Diario Olé.Así quedaron algunas zonas del estadio de Independiente.

En un verdadero escándalo terminó la revancha por la Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile. El encuentro en el Estadio Libertadores de América fue cancelado por el mal comportamiento de los hinchas chilenos, lo que dio después paso a una verdadera masacre contra la parcialidad azul.

Todo comenzó cuando un grupo de mal llamados aficionados del cuadro laico comenzaron a lanzar objetos hacía los sectores donde estaban los hinchas locales. Piedras, fierros, escusados y hasta una bomba de estruendo se pudo ver en las redes sociales.

De ahí vino la respuestas de los seguidores de Independiente. Y es que fue más de un centenar de hinchas del Rojo que ingresaron a la tribuna de la U para derechamente linchar a los pocos hinchas azules que quedaba presentes.

Con el correr de las horas se pudo ver como quedó el recinto tras toda la bataola, especialmente donde estaban ubicados los forofos de Universidad de Chile y en donde se produjeron los principales incidentes.

Baños destrozaos, una máquina expendedora de bebidas hecha añicos, fierros por todos lados, trozos de madera y demás fue lo que se pudo presenciar, en lo que perfectamente pudo ser una escena de una verdadera guerra.

Asó quedó el Estadio Libertadores de América tras la visita de los hinchas de U de Chile

Cabe recordar que con el encuentro cancelado ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que definirá el resultado del partido, y con ello, de esta llave de Copa Sudamericana 2025.

