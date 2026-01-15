Universidad de Chile llegará a cuatro refuerzos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, una vez que alcanzó un acuerdo con Juan Martín Lucero para ser su nuevo goleador.

El Gato, quien demoró para salir desde el Fortaleza de Brasil, se sumará a los ya presentados Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero, como los nuevos nombres del plantel de Francisco Meneghini.

Pese a que de última hora sufrieron la salida de Matías Sepúlveda por la banda izquierda, ahora viene el momento de tomar una importante decisión en la interna de la U.

Esto, porque aseguran que se realizará una reunión para ver si se cierra el plantel con estos cuatro nombres o definitivamente van por otro jugador por la salida del Tucu Sepúlveda.

Manuel Mayo sigue de cerca la evaluación de Meneghini en U de Chile.

¿La U se queda con cuatro refuerzos?

Fue el periodista Cristián Caamaño quien reveló en Deportes en Agricultura que se viene una conversación en Universidad de Chile, que marcará el destino en el mercado de fichajes.

“Por ahora, como ya se finiquitó a Matías Sepúlveda, no iba a llega un lateral, pero Manuel Mayo va a ir a Pirque para ver la evaluación y ver la opción de un último fichajes”, explica.

En ese sentido, dejan en claro que es fundamental la evaluación que ha realizado en estas dos semanas el técnico Francisco Meneghini: “Le preguntarán si está conforme o queda bien con los cuatro refuerzos que llegaron”.

Una situación que marca a la U, porque en un comienzo se planteó una suma de cinco refuerzos, pero que el mercado ha hecho variar en relación a las opciones de refuerzos y las negociaciones.

