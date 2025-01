Andrés Iniesta es uno de los futbolistas más destacados de la historia del fútbol, reconocido por sus destacadas habilidades en el campo de juego.

Se transformó en una de las leyendas para el Barcelona, equipo en donde ganó múltiples títulos, incluyendo la Champions League y La Liga. Una de sus jugadas claves, fue en la selección española, cuando marcó el gol que le dio primer título a su país en el mundial del 2010.

Sin duda, el mediocampista es un verdadero ícono del deporte y, por lo tanto, es voz autorizada para elegir a quien considera como el mejor futbolista de la historia.

Iniesta eligió al mejor futbolista

El español ha compartido cancha con importante figuras como Lionel Messi, Ronaldinho, Xavi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane o Neymar, pese a esto, Iniesta tiene claro quién es, para él, el mejor de la historia.

Fue el 28 de octubre del 2022, durante una entrevista con TyC Sports donde fue consultado por el tema y el ícono del Barca fue tajante en su respuesta, no titubeó y eligió a Messi como el más destacado en el fútbol.

“Messi para mí es el mejor. El de antes, el de ahora, es distinto a todos y es el mejor de todos. Da igual que hablemos de ahora que hace 10 años. Lo único que ha hecho ha sido crecer, superarse y ser mejor”, comenzó aclarando Iniesta en la conversación.

En relación con la pregunta, de que si considera al Rosarino como el mejor actualmente o considerando gran parte de la historia: “Es que no tengo ninguna duda que es el número uno de la historia. No he visto a nadie que haga las cosas que el hace o genera en el equipo…Nos hizo mejores y creo que si tienes a Messi tienen un punto muy importante para conseguir títulos”.

Recordemos que con La Pulga, Andrés Iniesta ganó 4 Champions, hasta 8 ediciones de La Liga y conformó el que para muchos ha sido el mejor equipo de todos los tiempos, con Guardiola.

Messi jugando con Iniesta en el Barcelona, año 2011 – Getty

Iniesta y Messi en el Barcelona

Messi e Iniesta jugaron juntos en 482 partidos, donde Messi anotó 412 goles, dio 150 asistencias y ganaron 32 títulos. Las finales de Champions de 2009, 2011 y 2015 fueron los picos de una de las parejas más exitosas en la historia del Barcelona.

Los números demuestran el porqué, Iniesta siempre ha reconocido a La Pulga como el mejor de todos los tiempos.