Neymar habló por primera vez de su salida de París Saint-Germain (PSG) en 2023 y entregó detalles sobre las razones que lo llevaron a abandonar el club francés.

El brasileño admitió que los años en París, aunque fueron exitosos en lo deportivo, estuvieron marcados por momentos de frustración.

“Ya no era feliz en el PSG. El club y el entrenador me habían comunicado que no contaban conmigo”, confesó Neymar.

Esta falta de apoyo por parte del club y las dificultades personales jugaron un papel decisivo en su decisión de unirse al Al Hilal en Arabia Saudita.

Una experiencia compartida con Messi

Neymar también se refirió a la situación vivida junto a Lionel Messi, quien también formó parte del PSG entre 2021 y 2023. Según Neymar, tanto él como Messi atravesaron momentos similares de insatisfacción en París.

A pesar de la enorme calidad de ambos futbolistas, los problemas con los aficionados y con una parte de la directiva afectaron su rendimiento.

“Al principio me sentí bienvenido, pero después todo cambió”, relató Neymar. Reconoció que tanto él como Messi fueron blanco de críticas, a pesar de sus esfuerzos en el campo. Incluso mencionó los episodios de invasión de su privacidad, lo que agrandó la tensión con algunos sectores de la hinchada.

Messi y Neymar durante el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid y el PSG en 2022 (Getty Images)

El PSG y los recuerdos de la Champions

A pesar de los difíciles momentos vividos en los últimos años en el PSG, Neymar destacó que esos fueron sus mejores años en cuanto a rendimiento futbolístico. “Fueron mis mejores años en lo deportivo, pero las lesiones largas me afectaron mucho”, reflexionó.

Uno de los momentos más significativos para el brasileño fue la final de la Champions League de 2020. “Nunca olvidaré ese año. Esos recuerdos están grabados en mi corazón”, aseguró, aunque con un sabor amargo por la derrota.

Neymar llora tras perder la final de la Champions League 2020 entre el PSG y Bayern Munich (Getty Images)

La bienvenida en Al Hilal y su nueva etapa

Tras su salida del PSG, Neymar encontró un nuevo hogar en Al Hilal. El futbolista expresó que, al llegar a Arabia Saudita, fue recibido con una calidez y apoyo que no había experimentado en el club parisino.

“La bienvenida de los hinchas me sorprendió, y mi familia también está muy a gusto aquí. El fútbol en Arabia Saudita está creciendo y eso me motivó”, comentó el ídolo brasileño.

Neymar es presentado como nuevo jugador del Al Hilal (Getty Images)

Recuperación y rumores sobre su futuro

Actualmente, Neymar se encuentra en plena recuperación de una lesión sufrida con Al Hilal, pero sigue optimista sobre su regreso al campo.

Aunque existen rumores sobre una posible vuelta a Brasil para jugar en Santos, el futuro del jugador sigue siendo incierto.

A pesar de los obstáculos en su paso por el PSG, Neymar mantiene una mentalidad positiva y se concentra en lo que viene.

“Estoy cerca de volver, y cuento con el apoyo de mi familia y amigos para salir adelante”, afirmó.