Neymar no lo pasa bien en Arabia Saudita. Su llegada a Al Hilal no ha sido el sueño que esperaba. Con un sueldo superior a los 100 millones de dólares al mes, no ha podido demostrar en cancha su gran nivel y por qué se hizo tamaña inversión. Incluso una grave lesión de ligamentos lo tuvo varios meses sin actividad.

Para peor, en su retorno progresivo al fútbol sufrió una nueva lesión. En el partido ante el Esteghal por la Champions League Asiática alcanzó a jugar solo 27 minutos hasta que sintió un pinchazo en su pierna izquierda. Todo indica que es un leve desgarro y su retorno a las canchas sería en enero del 2025 ya que en dicha fecha se retoma la actividad en Arabia.

Pero Ney no lo pasa mal tan solo dentro del campo de juego. En la previa al partido de este lunes sufrió un insólito robo cuando saludaba a los hinchas de su equipo, el Al Hilal. Al saldarlos de la mano, un amigo de lo ajeno -que se escondió entre los niños que esperaban conocer a su ídolo- lo tomó fuerte de las manos y le quitó rápidamente su anillo.

Momento que se viralizó rápidamente en redes ya que la joya tiene un costo cercano a los 15 millones de dólares. Para peor, el anillo fue vendido a través de redes sociales y ahora su ubicación es cada vez más difícil.

Neymar sufrió robo de su anillo y luego fue vendido por redes sociales

¿Neymar retorna al Santos?

Este mal momento de Neymar, junto al atraco sufrido en pleno campo de juego colmaron la paciencia y ahora estaría pensando seriamente en retornar a Brasil. El medio UOL indicó que ya dio el visto bueno para regresar al Santos que ascendió nuevamente al Brasileirao tras un año en la B.

El Peixe prepara los últimos detalles para tener a una de sus máximas estrellas desde enero del 2025. El jugador, a diferencia de otras ocasiones, está dispuesto a dejar de recibir varios millones para vestir la camiseta del club de sus amores. Además podría mejorar su nivel y volver a ser opción en la selección de Brasil. A esto se suma que tendría un año para ser convocado y poder jugar el mundial en 2026.

El sueldo sigue siendo la piedra de tope indicó el medio citado. Pero ahora la opción es que tenga un salario base, al que se le sumarían importantes porcentajes por apariciones en publicidades y ventas de camisetas.