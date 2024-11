Manuel Pellegrini está haciendo todo lo posible para encarrilar al Real Betis luego de un irregular inicio de temporada. El Ingeniero está dando que hablar en los últimos partidos con los Béticos, pero a la espera de la recuperación de una de sus figuras.

Vítor Roque llegó esta temporada desde el Barcelona, donde no pudo repetir su gran nivel en el Athletico Paranaense. Con los verdiblancos está luchando por recuperar su mejor versión y el chileno ha tenido un rol clave para ello, incluso con particulares consejos.

El delantero sorprendió al revelar las conversaciones que ha tenido con el Ingeniero, quien le ha dado fórmulas para volver a ser el que brilló en Brasil. Eso no fue todo, ya que agradeció su confianza.

Vítor Roque revela los consejos de Manuel Pellegrini para romperla en el Betis

Vítor Roque llegó al Real Betis esta temporada por exigencia de Manuel Pellegrini. El Ingeniero quería a un goleador y confió en el brasileño, quien la rompió en sus tierras antes de un opaco año con el Barcelona.

Vítor Roque explicó cómo Manuel Pellegrini intenta recuperar su mejor versión en el Betis. Foto: IMAGO.

Si bien ha logrado disputar 12 partidos, apenas ha marcado 4 goles en 637 minutos. Un registro que lo preocupa y por el que el chileno intenta darle consejos.

En conversación con Canal Sur, Vítor Roque reveló cómo trabaja con su sequía. “Aquí tengo un poco de ansiedad para marcar y ayudar a mis compañeros y, a veces, hay que esperar un segundo para definir. Creo que esto se trabaja con vídeos, entrenamientos… y poco a poco creo que voy a mejorarlo”.

Pero fue tras ello que el delantero detalló lo que le ha dicho Manuel Pellegrini. “Me dice que tranquilo, que los goles van a llegar“, explicó. Pero eso no es lo único, ya que lo llamó a inspirarse con una leyenda de Brasil. “Me pregunta si he visto a Romario. Me dice que me ponga vídeos y que esté tranquilo. Era buenísimo“.

Vítor Roque también aprovechó para agradecer la calma que le da el DT. “Me dicen tú tranquilo, no tienes edad. A veces tengo esa ansiedad de marcar goles pero entiendo que hay que estar tranquilo y bien mentalmente porque las cosas van a salir bien”.

“Tengo que estar tranquilo. Creo que estoy un poco con la ansiedad de ayudar a mis compañeros y al Betis y esto me crea un poco de nervios a veces para hacer las cosas rápido. Tengo que estar tranquilo y bien”, sentenció.

Manuel Pellegrini ruega para que Vítor Roque pueda encontrar su mejor versión y así mostrarse con todo en Europa. El delantero es una de las cartas de Brasil, pero hasta que no demuestre que está listo para el desafío, seguirá mirando desde lejos.

¿Qué debe hacer Manuel Pellegrini al terminar contrato con el Betis? ¿Qué debe hacer Manuel Pellegrini al terminar contrato con el Betis? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis?

Desde su arribo en 2020 hasta ahora, Manuel Pellegrini ha logrado dirigir un total de 217 partidos en el Real Betis. En ellos ha conseguido 101 triunfos, 56 empates y 60 derrotas, con 337 goles a favor y 260 en contra.

¿Cuándo juega el Betis?

El Real Betis de Manuel Pellegrini por ahora está enfocado en lo que será su participación en la UEFA Conference League. Este jueves 7 de noviembre desde las 17:00 horas los Béticos reciben al Celje buscando recuperar terreno.