Un duro golpe recibe Colo Colo a pocos días de iniciar el torneo. Víctor Dávila, uno de los refuerzos que buscaban para reforzar su débil ofensiva, no arribará al Monumental.

Así se informó en ESPN en las últimas horas y en México dieron más detalles del asunto. Si bien su club, el América, quiere que parta a los albos, es el jugador el que le dio la espalda al Cacique.

“No está bien América sin el refuerzo que le falta tras tres partidos, es difícil sacar jugadores cuando ya no los quieres, así como es fácil comprarlos a billetazos“, partió explicando en Fox el periodista Raoul Ortiz por el caso Dávila.

“Esos mismos billetazos obligan a que el jugador se quiera quedar, que no se quiera ir, no quiera cambiar de vida. Es el tema de Víctor Dávila, que es muy claro”, agregó.

Dávila no está convencido de ir a Colo Colo

Señaló que en primera instancia “lo quiere Colo Colo, han hablado con América, pero Dávila no está convencido de irse del fútbol mexicano ni del América”.

Luego estableció un segundo punto. “Además Colo Colo quiere que América absorba un poco más del salario, que ofrece cubrir el 50% y quieren un poco más. Ahí está el Tano Ortiz, vamos a ver lo que pasa”, señaló.

Las Águilas quieren desprenderse de Dávila para lograr liberar un cupo de extranjero y así contratar a otro refuerzo para la temporada.