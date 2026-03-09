Lleva 14 goles, es nominado a jugador del mes y le mete presión a Lionel Scaloni para ir al Mundial

Uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial de 2026 es Argentina, el actual monarca planetario, que busca de la mano del entrenador Lionel Scaloni ganar consecutivamente el trofeo.

El poderoso elenco Albiceleste cuenta con un gran plantel en todas sus líneas, sobre todo en delantero, donde Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen un lugar asegurado en la nómina.

Uno de los goleadores argentinos de mejor presente en la temporada 2025-2026 es Joaquín Panichelli, quien con la camiseta de Racing de Estrasburgo se transformó en uno de los 9 más letales de la Ligue 1.

Joaquín Panichelli es nominado a premio y le manda recado a Scaloni

El buen momento de Joaquín Panichelli es reconocido en Francia, puesto que es candidato a ganar el premio a jugador del mes de febrero en la Ligue 1, donde disputa el galardón con Folarin Balogun, del Mónaco, y Ludovic Ajorque, del Stade Brestois 29.

El espigado atacante de 1.90 metros ha sido el referente de su equipo en toda la campaña. Acumula un total de 14 goles en 25 partidos de la liga francesa y pide una chance para ir al Mundial.

Joaquín Panichelli pide Mundial.

Panichelli conversó hace un par de meses con el streamer Agusneta, donde no ocultó su deseo de ir al certamen planetario: “sí, la ilusión siempre está, uno sueña con ir al Mundial, más en una Selección como la nuestra“.

Argentina tiene jugadores de sobra donde elegir y Lionel Scaloni ya está mirando en todo el mundo a sus preferidos para que representen en la Albiceleste en el Mundial de 2026.

En síntesis

Joaquín Panichelli registra 14 goles en 25 partidos disputados con el Racing de Estrasburgo .

registra en 25 partidos disputados con el . El atacante compite contra Folarin Balogun y Ludovic Ajorque por el mejor jugador de febrero.

y por el mejor jugador de febrero. Argentina busca defender su título mundial en 2026 bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.