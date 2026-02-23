Es tendencia:
Fútbol chileno

Los cobros de los árbitros que tienen muy complicado a Everton en el inicio del torneo

El cuadro de Viña del Mar hay furia por los cobros en contra, que le han pasado mucho la cuenta en el torneo.

Por Cristián Fajardo C.

Everton está furia con los árbitros.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEverton está furia con los árbitros.

El inicio de la Liga de Primera 2026 ha sido bien complicada para Everton, quienes miran desde el último lugar de la tabla de posiciones el correr con la fecha, donde no ha sumado puntos.

Los dirigidos por Javier Torrente tienen mucha presión sobre los hombros, donde incluso han reclamado por ciertas situaciones que le habrían permitido acumular algunos puntos más y no estar tan ahogados.

Es que en Viña del Mar tienen sangre en el ojo con algunas decisiones arbitrales que los han hecho pasar rabia, donde aseguran que les están pasando la cuenta con el tema.

Un compilado en video remarca algunos cobros que han sido bien dudosos, pero que han afectado más de la cuenta las derrotas del cuadro viñamarino, lo que enciende alarmas.

Everton se siente perseguido por los árbitros. Foto: Andres Pina/Photosport

Las dudas de Everton con los árbitros en el torneo

Todo comenzó en la segunda fecha, en el agónico triunfo de Colo Colo sobre Everton, cuando se dejó jugar un choque entre el portero Ignacio González con Joaquín Sosa, lo que terminó en el gol de Yastin Cuevas.

La otra jugada que ponen atención en el cuadro de Viña del Mar fue ante Huachipato, cuando luego de que se cobraba penal para los ruleteros, el VAR retrocedió para atrás para cobrar un lanzamiento por una mano, donde al final fue tiro libre para la visita.

Y lo que terminó de hacer explotar a Everton tuvo que ver también con el duelo ante Audax Italiano, fue un combo de Marcelo Ortiz sobre Ramos, donde tras revisión se detecto otra infracción que le entregó un penal al cuadro de La Florida.

Revisa los detalles:

Tweet placeholder
