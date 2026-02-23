Con el cierre del mercado de fichajes, los clubes de la Primera División de Chile dieron por finalizada su ventana de incorporaciones. En ese contexto, Alex Ibacache quedó sin club tras concretarse su salida de Everton.

En conversación con AS, el futbolista se refirió a su salida de la escuadra ruletera, revelan el motivo que impidió su renovación. “Cuando terminó el torneo, el presidente me preguntó si quería renovar y le dije que sí”.

“Mi idea siempre ha sido estar en Everton, soy un canterano y siempre estaré disponible, pero yo tenía que volver sí o sí a Belgrano para negociar. Hace unos días me contactaron otra vez, aunque de manera informal, y pasó lo mismo. No tenían dinero para llevarme”.

Asimismo, cuenta que “a principios de año volví a Córdoba y estuvimos con el tema de la rescisión de contrato. Nos demoramos, estuve muchos días allá negociando y al final quedé libre hace sólo una semana, cuando el mercado estaba casi cerrado y muchos planteles armados. Conversé con clubes, se veía que íbamos bien, pero no pasó nada”.

El presente de Alex Ibacache

Sobre el cierre de mercado, el jugador señaló: “Yo pensé que iba a encontrar un club, no me había puesto en este caso y ahora estoy resignado. Igual estoy entrenando y me mantengo bien por si se da alguna chance acá o afuera”.

Agregando que sí ha tenido conversaciones con otros clubes, pero que nada ha podido concretarse. “Con los tres clubes fue por un tema económico. Tenían la posición cubierta, pero me decían que yo era una buena oportunidad de mercado. El año pasado terminé jugando y lo veían por ese lado”.

