Colo Colo disputará este domingo el Superclásico 199 frente a Universidad de Chile, en un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos en la presente temporada, donde las dos escuadras saldrán en busca del triunfo.

Los albos intentan dejar atrás un complejo 2025 y han comenzado este año de la mejor manera, ya que suman tres victorias consecutivas, lo que los ubica actualmente en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

En la antesala de este esperado duelo, Arturo Vidal conversó con El Deportivo, donde se refirió a los refuerzos que llegaron este año al Monumental tras la salida de importantes figuras.

La opinión de Arturo Vidal sobre los refuerzos de Colo Colo

Esta temporada, la escuadra alba despidió a dos de sus principales figuras, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro. Por lo mismo y pensando en el campeonato, se concretaron los fichajes de Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid, Maximiliano Romero, Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Joaquín Sosa.

Sobre el plantel que se armó para este año, Vidal señaló: “Estoy contento con lo que hay, los resultados están llegando y estamos jugando cada vez mejor. Se está haciendo un trabajo serio y se les está dando oportunidades a los jóvenes del club, que era necesario para el equipo”.

Arturo Vidal habla de los refuerzos que se sumaron a Colo Colo esta temporada/Photosport

Publicidad

Publicidad

Asimismo, destacó la postura que tomaron este año. “En Colo Colo hace tiempo que no se veía algo así, con tanto protagonismo para los chicos de las divisiones inferiores. No hay que llenar el barco con gente de afuera si aquí tenemos mucho talento en las inferiores del club. Por algo es la cantera más importante de Chile.

También, sobre la dirección de Ortiz y cómo se ha sentido bajo sus instrucciones, Vidal señaló: “Estoy muy cómodo ahora. Me siento espectacular, con mucha confianza en lo que estamos haciendo”.

En síntesis:

Colo Colo enfrenta este domingo a Universidad de Chile en el Superclásico 199.

Arturo Vidal destaca la incorporación de jugadores jóvenes provenientes de las divisiones inferiores.

Colo Colo acumula tres victorias consecutivas y marcha en el tercer lugar de la tabla.

Publicidad