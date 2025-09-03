Chile enfrenta a Brasil por las Eliminatorias, en un partido que promete y mucho. Una de las figuras de la Canarinha es Lucas Paquetá, quien reveló a su jugador favorito de la generación dorada.

La Roja pasa por un momento muy complejo. Ya sin opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo, la selección nacional será dirigida en esta última fecha doble por Nicolás Córdova. Chile intenta finalizar de la manera más digna posible un proceso que solo tuvo malas.

El chileno favorito de Lucas Paquetá

Si bien el presente de Chile es pésimo, hubo un tiempo que no fue así. Había una época donde La Roja brillaba dentro de la cancha y sus jugadores se lucían en los torneos más importantes, como la Copa América y la Copa del Mundo, despertando admiración en todo el planeta.

Lucas Paquetá es una de las mayores estrellas de Brasil en la actualidad. El talentoso volante es figura en el West Ham United de Inglaterra y pese a que lo han buscado clubes de mayor envergadura, ha preferido quedarse en los Hammers.

Paquetá es uno de los convocados al duelo ante Chile y uno de los llamados a liderar el ciclo de Carlo Ancelotti. Hace algunas semanas, el brasileño participó de una dinámica de TikTok en su club, donde debía elegir a su futbolista favorito de cada país que le iba saliendo al azar.

Cuando a Lucas Paquetá le salió la bandera de Chile, no dudó en nombrar a su crack favorito de este país. No eligió ni a Arturo Vidal ni a Alexis Sánchez, sino que a Jorge Valdivia. El jugador de 28 años repitió en varias ocasiones el apellido del Mago, demostrando su fanatismo por él.

Jorge Valdivia estuvo en dos periodos en Palmeiras, donde conquistó a los hinchas del país de la samba. Probablemente esto influyó en la elección de Lucas Paquetá, quien juega en la misma posición de Maguinho y dejó en claro que lo tiene como referente.