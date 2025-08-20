Este miércoles se disputará un duelo clave por la Copa Sudamericana, cuando Universidad de Chile visite a Independiente en Argentina en el partido de vuelta que definirá al clasificado a los cuartos de final del certamen internacional.

En la ida, los azules se impusieron por la mínima gracias a un gol de Lucas Assadi, por lo que la serie se resolverá en Buenos Aires. Ambos equipos, que llegan en instancias distintas en sus respectivos campeonatos locales, lucharán con todo por llevarse el cupo a la siguiente fase.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez se encuentran en el segundo puesto de la Liga de Primera a 9 puntos de Coquimbo Unido, los punteros. Por su parte, Independiente salió tercero en la Primera Fase, pero ahora ha tenido un duro inicio de la segunda fase ocupando el último lugar del grupo B.

Esto cobra Álvarez en U de Chile y Vaccari en Independiente

Julio Vaccari llegó el 2024 a Independiente, tras pasos en clubes como Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia, ambas de la liga argentina.

Según reveló el medio El Intransigente, Vaccari recibe un sueldo aproximado de 300 mil dólares mensuales, lo que se traduce en 25 mil dólares mensuales (24 millones de pesos chilenos):

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se complican las cosas para la U? El negativo historial que deberá dar vuelta contra Independiente

Por su parte, Gustavo Álvarez con pasado en clubes como Huachipato, Atlético Grau, Sport Boys, Patronato, Aldovisi y Temperley, llegó a Universidad de Chile durante la temporada 2024.

Según revela Top Mercato, el entrenador argentino recibiría un sueldo aproximado de 50 mil dólares mensuales, equivalentes a 48 millones de pesos chilenos. Esto se traduce en 600 mil dólares anuales aproximadamente.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega U de Chile vs Independiente?

El esperado encuentro entre ambas escuadras se jugará este miércoles 20 de septiembre a las 20:30 horas en en el Estadio Libertadores de América de Buenos Aires.