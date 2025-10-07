Chile no ha tenido un buen rendimiento en el Mundial Sub 20, por lo cual Nicolás Córdova busca la fórmula para mejorar. Por esta razón, decidió tener a psicólogos en Valparaíso.

La Roja levantó muchas expectativas por ser el país anfitrión del torneo planetario. Sin embargo, lo expuesto en cancha no ha ido de la mano con lo esperado. Las mayores críticas se las ha llevado el entrenador de la selección nacional.

El trabajo de Córdova ante México

Pese a los cuestionamientos, Chile logró avanzar a los octavos de final del Mundial Sub 20. Todo gracias al “fair play”. Esto no ha sido suficiente para que cesen las críticas a las “métricas” de Nicolás Córdova. El DT se enfoca en sus seleccionados y el duelo ante México.

Muchos han acusado que a los jugadores les ha costado lidiar con la presión y el jugar ante un Estadio Nacional lleno, algo que la mayoría no están acostumbrados a su corta edad. Más allá de que el partido ante los aztecas será en Valparaíso, se espera otra vez que estén todas las entradas agotadas.

Ante esta situación, es que Nicolás Córdova tomó una decisión en la planificación del encuentro. De acuerdo a La Tercera, La Roja Sub 20 cuenta con psicólogos que constantemente apoyan a los jugadores y el técnico decidió que ellos viajen a Valparaíso para seguir de cerca al plantel.

Como complemento al trabajo psicológico, el entrenador de Chile también ha reforzado la revisión de videos para así analizar las falencias propias que se deben mejorar, tales como la concentración y la definición. La Roja ha anotado 3 goles en 3 partidos.

Nicolás Córdova tiene un duelo clave ante México. Imagen: Photosport

Chile enfrentará a México este martes 7 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La Roja busca dejar atrás los cuestionamientos y meterse en cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20.