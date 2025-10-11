Universidad de Chile tiene un desafío importante. Antes de batallar en las semifinales de la Copa Sudamericana, el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tendrá que medirse ante Palestino, por la Liga de Primera 2025.

Es un partido bisagra para los laicos. No solamente porque podría ser un envión anímico para el duelo por Copa Sudamericana. También porque la U necesita sí o sí los tres puntos para meterse en la pelea por el segundo lugar del torneo.

Eso les permitiría un lugar en la próxima Copa Libertadores y la oportunidad de mejorar lo hecho en el último torneo continental, donde no pudieron superar la fase de grupos.

Los jugadores que prepara la Universidad de Chile

Será un partido extraño. No tanto por jugarse fuera de las fechas en las que se desarrolla el fútbol nacional, sino que, principalmente, porque se llevará a cabo un lunes, a las 16.00 horas.

Lucas Assadi sigue siendo la gran duda del cuadro universitario. Esto, porque el volante presentó un cuadro viral que lo tuvo fuera de la Selección Chilena y podría complicarle su presencia ante el Tino. Sin embargo, está citado ante los árabes.

De esta forma, el volante azul asoma como parte de los probables en la alineación del Romántico Viajero. Otro que fue llamado y que había sido puesto en dudas es Javier Altamirano.

Assadi y Altamirano, las dos dudas de la U | Photosport

Estos son los citados de la U

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia.

Volantes: Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Israel Poblete, Lucas Assadi, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez, Maximiliano Guerrero.

Delanteros: Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra.