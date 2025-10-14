Universidad de Chile superó por 2-1 a Palestino y sigue en la lucha por el título de la Liga de Primera. Con doblete de Lucas Di Yorio, el Romántico Viajero sufrió más de la cuenta para quedarse con tres puntos que además lo dejan en puestos de Copa Libertadores.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano por la situación que enfrenta Gustavo Álvarez. El DT es seguido de cerca desde la selección de Perú, y desde el país vecino se asegura que será el nuevo adiestrador a final de año.

“Eso para mí es una falta de respeto. Yo acá en Chile siempre doy la cara, con errores y virtudes. Pero se ve lo que dice Gustavo Álvarez”, lamentó el estratega que ha sido involucrado en la negociación. Incluso se habla de una cláusula superior al millón de dólares por su salida.

Versión que fue criticada duramente por Michael Clark, que aseguró que este tipo de información solo viene a poner en duda el buen rendimiento de la U. “Es de gente que no da la cara, me parece que viene de gente que no es de la U. Yo creo que son colocolinos, muchos periodistas se prestan para esto, algunos que dicen que son de Magallanes o de Rangers, pero son del Colo”, recalcó el presidente de Azul Azul.

El día que se quebró la relación entre Gustavo Álvarez y Azul Azul

Así las cosas, ahora fue un periodista que no es de Colo Colo el que reveló el día en que empezó a quebrarse la relación entre Gustavo Álvarez y Azul Azul.

En esta ocasión fue el periodista Cristián Caamaño, que no es hincha de Colo Colo precisamente, quien con rigurosidad periodística y profesionalismo más allá de su gusto por un equipo detalló que las asperezas comenzaron tras la clasificación a semifinales ante Alianza Lima. Lo que hasta el día de hoy mantiene tensas las aguas en el CDA.

“Acá faltó un respaldo anterior sobre Álvarez. Las informaciones vienen de Perú. Tratar de buscar fantasmas en una situación así solo desenfocan”, lanzó de entrada el comunicador en ESPN F360 al abordar las declaraciones de Michael Clark.

Gustavo Álvarez desata las alarmas en la U por su posible salida

Pero tras ello, se lanzó sobre el episodio que provocó el inicio de estos rumores de su posible salida. “Este tema lo deslizó Álvarez. Hay un hecho concreto: cuando la U jugó contra Alianza Lima en Coquimbo, el representante tuvo una reunión con los dirigentes (peruanos). Eso molestó ya que, en un día tan importante, se estuviera tratando de poner puntos de negociación. Es la forma lo que molestó, justamente en un día que era para festejar”, sentenció Caamaño.

¿Cuánto cuesta la cláusula de Gustavo Álvarez?

Según indicó el medio citado, la cláusula de salida del entrenador Gustavo Álvarez sería cercana a 1,2 millones de dólares. Cifra que debido al fracaso de cuerpos técnicos anteriores, se utilizó para evitar el pago elevado de una indemnización. Pero lo que ahora podría ser aprovechado por la selección de Perú.