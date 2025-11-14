El fútbol chileno es una trituradora de entrenadores y así lo vivió un nuevo DT. Un club de la Liga de Primera, que lucha por ir a la Copa Sudamericana, se quedó sin “profe”.

Cuando solo restan tres jornadas para que finalice la temporada 2025, los equipos luchas por diversos objetivos. Si bien Coquimbo Unido ya salió campeón, todavía resta la definición por clasificar a copas internaciones y la pelea por el descenso.

El club que se queda sin DT

Uno de los clubes que fue animador del torneo, incluso llegando a ser líder, fue Audax Italiano. Los de La Florida tuvieron una gran primera rueda y con la llegada de Eduardo Vargas para el segundo semestre,eran candidatos al título, pero todo se rompió como una burbuja de jabón.

En la parte final del año los Itálicos comenzaron a enredarse y a sumar malos resultados, siendo eliminados en la semifinal de la Copa Chile y además, salieron de zona de clasificación a la Copa Libertadores. Corriendo peligro también de quedar fuera de la Copa Sudamericana, es que tomaron una decisión.

Según lo informado por César Luis Merlo, la dirigencia de Audax Italiano y Juan José Ribera llegaron a un acuerdo para separar sus caminos. Tres derrotas en los últimos tres partidos fueron la gota que rebalsó el vaso en La Florida, por lo cual el entrenador no seguirá más al mando.

Desde el club ya buscan a un sucesor para que se haga cargo del equipo. El próximo partido de los Tanos es el domingo 23 de noviembre ante Everton en condición de local, duelo en el cual ya deberían tener a un nuevo director técnico.

Audax Italiano se encuentra en el 7° lugar con 43 puntos, ocupando el último cupo a Copa Sudamericana y solo 2 unidades sobre Colo Colo en la lucha por ir al torneo internacional en el 2026. Ya no tienen margen de error.