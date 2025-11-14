Sorpresa en el fútbol chileno. Uno de los equipos que sigue en pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana despidió a su entrenador con tres fechas restantes de la Liga de Primera. Se trata de Audax Italiano, que este viernes comunicó la salida de Juan José Ribera.

La reciente caída frente a Huachipato, rival que además los dejó fuera semanas antes en la semifinal de la Copa Chile, parece haberles golpeado muy fuerte a los audinos. Es así como, citando malos resultados, la dirigencia del equipo floridano decidió sacarlo del puesto.

“Audax Italiano informa que, tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación de que Juan José Ribera y su cuerpo técnico no continúen al mando del plantel profesional“, dijeron desde el elenco audino en un comunicado.

“Nuestro club agradece enormemente a Juan José Ribera y equipo de trabajo por su gran compromiso y su labor frente a nuestra institución. Asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, complementaron.

La reacción de los hinchas de Audax Italiano a la salida de Juan José Ribera

Los hinchas de Audax Italiano reaccionaron de forma inmediata. “¡Gracias, profe! Merecía una salida distinta, pero en fin, de esta dirigencia jamás esperaría algo más decente que lo que hacen”, dijo una usuaria. “¿A 3 fechas? ¿No creen que perjudicará al plantel? Audax siendo Audax“, lamentó otro.

Por el momento, los itálicos todavía no confirman quién será el técnico interino para las tres últimas fechas de la Liga de Primera. Para cerrar la temporada, Audax enfrentará a Everton (domingo 23 de noviembre), Ñublense (sábado 29) y Colo Colo (domingo 7 de diciembre).